Analistas elevam projeção para Inflação e PIB do Brasil em 2023

Em 2023, os brasileiros poderão voltar a enfrentar uma inflação mais elevada. Isso porque o governo federal voltou a arrecadar impostos sobre combustíveis no início deste mês, e estes itens impactam de maneira expressiva a taxa inflacionária no país.

Em síntese, os desafios mais recentes começaram em 2020, com a pandemia da covid-19, que impactou as cadeias globais de suprimentos, afetando toda a logística mundial.

Isso reduziu a oferta em 2021, período em que a demanda começou a se recuperar. Como a procura estava maior que a oferta, o mundo passou a enfrentar um aumento expressivo nos preços de bens e serviços.

Em 2020, a pandemia também provocou a perda de milhões de empregos em todo o planeta. Assim, as pessoas não conseguiram manter os mesmo hábitos de consumo, uma vez que a renda diminuiu, mas os preços só fizeram subir.

No ano passado, as cadeias globais de suprimentos começaram a se estabilizar, mas a guerra entre Rússia e Ucrânia, fez os preços de diversos itens dispararem, principalmente o das commodities.

Para segurar a inflação, os Bancos Centrais passaram a elevar os juros com mais intensidade em 2022. No Brasil, o BC elevou 12 vezes consecutivas o juro da economia entre março de 2021 e agosto de 2022. Com isso, a taxa Selic chegou a 13,75% ao ano, maior patamar desde 2016.

Inclusive, a alta dos juros ajudou a segurar a inflação no país em 2022. No entanto, os impactos de uma Selic mais elevada costumam ser vistos com maior nitidez apenas um ou dois anos após os aumentos.

Por isso, a inflação do Brasil, que já perdeu força no ano passado, deverá cair ainda mais neste ano e em 2024. Enquanto isso, os juros deverão se manter elevados por mais algum tempo.

Estimativas para o PIB brasileiro subiram

O relatório Focus também revelou as novas projeções dos analistas sobre o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Nesta semana, o mercado financeiro elevou levemente as projeções para o crescimento da economia brasileira em 2023, de 0,85% para 0,89%.

A saber, a quarta alta consecutiva reflete maior otimismo dos analistas do país em relação à atividade econômica neste ano, ainda que o avanço tenha sido bem tímido. Aliás, o crescimento do PIB brasileiro deverá ser bem menor que o registrado em 2022.

Já para 2024, as projeções se mantiveram estáveis em 1,50% pela 11ª semana consecutiva, ou seja, o PIB brasileiro deverá crescer mais expressivamente no ano que vem, uma vez que os impactos da inflação deverão estar bem menores no país.

Por fim, os analistas estimaram pela quarta semana consecutiva que a taxa Selic ficará em 12,75% ao ano em 2023. Esse indicador se refere à taxa básica de juro da economia brasileira. Já para o ano que vem, a taxa Selic deverá ficar em 10,00%, patamar ainda elevado e que continuará afetando a renda dos brasileiros.