Ancelotti: Na Supercopa contra o Barcelona, ​​o Real Madrid faltou empenho e determinação

Carlos Ancelotti falou com a mídia antes Real Madridde Copa do Rei confronto de ida da semifinal contra Barcelona chegando na noite de quinta-feira.

O técnico italiano não deu pistas sobre o onze titular, mas reconheceu a importância da competição.

“Vai ser um jogo divertido, os adeptos vão gostar”, disse.

“É um jogo de 180 minutos para chegar à final.”

Preparativos para um clássico?

“É preciso ter personalidade e coragem para enfrentar uma partida como esta”, afirmou.

“Como sempre: estamos ansiosos por este jogo, é sempre bom. Não estamos longe de jogar uma final.

“Há muitas coisas que nos permitem aproveitar este momento e tentar fazer o nosso melhor.”

Dependência de Vinícius?

“É uma coisa positiva”, defendeu. “Ele é um dos melhores jogadores do mundo, que às vezes muda o jogo a nosso favor.

“É normal depender dele.”

O impacto da Supercopa

“Avaliamos tudo. Na Supercopa faltou comprometimento e determinação, com erros individuais que não vão se repetir”, afirmou.

“Estamos perto de vencer uma competição importante e vamos competir. Não é a partida decisiva, mas queremos aproveitar.”

Vinícius x Araújo

“Não há nada de especial a dizer Vinicius. Nós não vamos mudar. É verdade que Araujo é um zagueiro muito forte, mas vai ser uma partida muito divertida. Espero que Vinicius possa vencer.”

rudiger

“Está sempre concentrado e focado, melhorou de nível mas pode melhorar com a bola. Com ele e com o Militão estamos mais sólidos, porque sem o Alaba deram solidez ao centro da defesa.”