Ancelotti: Não há problema no ataque porque o Real Madrid é o artilheiro da LaLiga

Rtreinador do eal madrid Carlos Ancelotti falou com a imprensa antes do confronto da LaLiga Santander contra Real Betis no domingo.

Os blancos entram em jogo de forma mista, depois de terem vencido Liverpool em Anfield por 5 a 2 antes de perder por 1 a 0 em casa para os rivais Barcelona.

O italiano começou elogiando os adversários de domingo.

“Enfrentamos o Real Betis, que é um time organizadoe eles jogam um futebol muito bom e atraente”, disse ele na coletiva de imprensa.

“Vai ser um jogo difícil, não há espaço para erros e vamos fazer de tudo para conseguir a vitória.

“Estamos a gerir o calendário muito bem. A equipa está em boas condições físicas e os jogadores estão a recuperar. Mendy deve regressar na próxima semana.”

Sobre a derrota para BarcelonaAncelotti permaneceu positivo.

“Vi o jogo atrás e mantenho o que disse. Temos de melhorar as coisas e a maior parte das coisas que fizemos foram bem feitas”, afirmou.

Vinicius teve uma atuação decepcionante e outra mal-humorada contra Barcelona mas Ancelotti apoiou seu ataque.

“Ele é um jogador que está contribuindo e está focado no que tem que fazer”, disse ele.

“Nos últimos jogos ele foi marcado de perto, mas o importante é que ele não perdeu o desejo ou a paixão de jogar e não o fez.”

Sobre Karim Benzemae sua linha de frente em geral, não há dúvidas.

“Nem sempre é possível marcar em todos os jogos ou dar o seu melhor. A posição do avançado é o culminar do trabalho da equipa”, afirmou.

“Karim não me preocupa porque acho que ele está em boa forma e em melhores condições físicas do que na primeira parte da temporada.

“Em termos de ataque, marcamos mais gols do que qualquer outro time na liga. Nos últimos dois jogos não fomos tão precisos, mas três dias antes marcamos cinco em Anfield.”