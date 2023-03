Ancelotti responde e concorda com Hazard: Tem razão, não falamos muito

EUna sequência de anunciando sua aposentadoria da seleção belga, Eden Hazard conversou com a mídia e explicou que mal fala com Carlos Ancelottiseu treinador a nível de clube.

Isso levantou algumas sobrancelhas entre muitos Real Madrid fãs, mas Ancelotti confirmou que isso é verdade na terça-feira.

“Olha, não é que temos uma relação fria, mas Perigo está certo quando diz que não conversamos muito”, Ancelotti disse à imprensa em entrevista coletiva.

“Isso pode se resumir a certas personalidades porque, por exemplo, mesmo com seus filhos, você fala mais com alguns do que com outros.

“O mais importante para mim é que ele me respeite, como eu o respeito.”

O treinador também foi questionado por que é que Perigo joga tão pouco, em comparação com os outros membros do plantel.

“Por que não Perigo jogar? Porque há muita competição”, respondeu o italiano.

“Na posição dele, tem um jogador que está indo muito bem na Vinicius.

“Para a próxima temporada, vou contar com os jogadores que o clube colocar à minha disposição.”

Ancelotti não tem certeza de como abordar a segunda mão do Liverpool

O técnico também antecipou o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra Liverpoolonde Real Madrid tem uma vantagem de 5-2.

“Este é um jogo mais complicado para nós do que para Liverpoolporque sabem que têm de ir com tudo desde o primeiro minuto”, afirmou o treinador.

“O resultado da primeira mão pode nos deixar em dúvida. Precisamos tentar evitar fazer cálculos durante o jogo.

“A mensagem é bastante simples e clara. Temos de jogar o melhor possível e jogar com intensidade desde o primeiro minuto.

“Temos que tentar vencer o jogo da noite.

“Nós olhamos para o bem e para o mal que fizemos na primeira mão. Neste jogo, precisamos jogar bem na defesa e no ataque, mas estamos pensando mais no ataque.”