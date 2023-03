Anderson Silva é anunciado para o Hall da Fama do UFC 2023

Anderson Silva pode adicionar em breve um membro do Hall da Fama do UFC ao seu currículo inigualável.

Na transmissão pay-per-view do UFC 286 de sábado, foi anunciado que o antigo campeão dos médios do UFC será oficialmente introduzido no Hall da Fama da promoção, juntando-se à Pioneer Wing ao lado de nomes como Royce Gracie, Chuck Liddell, Kazushi Sakuraba e outros Jens Pulver, induzido em 2023.

O ex-campeão dos penas do UFC e WEC, José Aldo, também deve se juntar a Silva e Pulver na cerimônia do Hall da Fama deste ano, que acontece em julho durante a Semana Internacional da Luta (3 a 9 de julho) em Las Vegas.

Assista ao vídeo do anúncio de Silva abaixo.

Silva reinou como um dos campeões mais dominantes e populares da história do UFC, conquistando o título dos médios em sua segunda luta pela promoção no UFC 64 e defendendo com sucesso seu cinturão dez vezes consecutivas de 2006-2014. Ao longo do caminho, “The Spider” registrou algumas das finalizações mais memoráveis ​​do MMA, deslumbrando os adversários com sua trocação chamativa e frustrando-os com seu grappling de elite.

Em seu auge, Silva finalizou Dan Henderson, Forrest Griffin, Chael Sonnen e Vitor Belfort, e se estabeleceu firmemente como um dos melhores lutadores peso por peso de todos os tempos. A lenda brasileira somou 16 vitórias consecutivas competindo em 185 e 205 libras.

Silva, 47, se aposentou das competições de MMA em 2020 com um recorde profissional de 34-11 (1 NC) e atualmente segue carreira no boxe, perdendo recentemente uma decisão competitiva para a estrela do YouTube Jake Paul.