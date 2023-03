Andrade Maia Advogados ABRE VAGAS; Envie seu currículo!

A Andrade Maia, empresa de advocacia empresarial full service, com atuação em todo o território nacional, está atrás de novos profissionais nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são as vagas abertas:

Advogado (a) Cível – Secondment – São Caetano do Sul – SP – Autônomo;

Advogado(a) – Contencioso Cível – Fintech – Porto Alegre – RS – Autônomo;

Advogado(a) Jr – Contencioso Massificado Cível – POA – Porto Alegre – RS – Autônomo;

Advogado (a) Trabalhista Patronal – SP – São Paulo – SP – Autônomo;

Advogado (a) Trabalhista Pleno – Porto Alegre – RS – Autônomo;

Advogado(a) Tributário – Porto Alegre – RS e Remoto – Autônomo;

Analista de Treinamento & Desenvolvimento – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista Financeiro – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista Jurídico – Setor de Notas – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente Jurídico – Cível – Porto Alegre – RS – Efetivo.

Mais sobre a Andrade Maia e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Andrade Maia, vale a pena frisar que a empresa possui mais de 300 integrantes e 40 sócios distribuídos nas suas quatro sedes: São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Salvador. Ademais, conta com um sistema integrado, 100% digitalizado e automatizado de gestão administrativa e jurídica capaz de uma alta demanda de processos com atuação em todo território nacional.

Não à toa, está há mais de 20 anos atuando em diversas frentes e o seu trabalho tornou-se especialmente reconhecido por seus diferenciais: senioridade e qualidade nos serviços prestados nas áreas de direito cível, trabalhista e tributário.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!