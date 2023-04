Andrew Tate é libertado da prisão romena e colocado em prisão domiciliar

Um porta-voz de Andrew e Tristan disse ao TMZ … “Eles serão colocados em prisão domiciliar enquanto a investigação continua”, acrescentando que sua equipe está em êxtase com a notícia. Somos informados de que os dois irmãos estão entusiasmados por se reunirem com suas famílias mais uma vez e agradecem a seus apoiadores por apoiá-los.

sim, por favor me esclareça. envie-me um e-mail para smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

Conforme informamos, os 2 foram preso em dezembro — Andrew foi acusado de estupro e de dirigir uma quadrilha de tráfico humano. O barulho em torno de sua prisão veio logo depois que ele entrou em uma briga no Twitter com um ativista ambiental. Greta Thunberg .

As pessoas também zombaram de Andrew enquanto estava preso… depois de dizer que se viu com “uma cabeça cheia de cabelo” em seu reflexo – na mesma época, uma imagem chocante dele com cabelos muito finos começou a circular.