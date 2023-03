Andrew Tate: seguidores do Twitter zombam da afirmação de Tate de ‘cabelo cheio’

Chile André TateO tweet de sobre sua aparência atraiu o apoio de muitos de seus seguidores, também houve uma série de comentários que zombavam de seu visual atual.

Um comentarista anexou uma foto mostrando principalmente a pele na parte superior de Andrew Tate cabeça, dizendo que “uma cabeça cheia de cabelo é meio que esticando mano.” Outra pessoa escreveu que não consideraria sua barba longa. Físico Dr. Jonathan Hall concordou, escrevendo que sentia o mesmo, mas estava com muito medo de dizer qualquer coisa.

Alguns dos comentários comparados Aparência desgrenhada de Andrew Tate ao de seu irmão mais novo Tristãoque parecia muito mais elegante e penteado enquanto algemado a seu irmão no caminho para o Tribunal de Recurso de Bucareste.

Embora alguns dos comentários tenham a intenção de ser engraçados, eles também refletem a natureza polarizadora da presença online de Tate. Apesar de seus pontos de vista controversos e passado, ele ainda tem um número significativo de fãs que aguardam ansiosamente atualizações sobre sua situação legal.

No entanto, suas opiniões francas e muitas vezes divisivas também lhe renderam muitos críticos, que são rápidos em criticá-lo por quaisquer falhas percebidas.

A detenção de Andrew Tate na Romênia

O irmãos tate foram presos em Romênia depois que as autoridades receberam uma denúncia sobre uma suposta operação de tráfico sexual. Os irmãos negaram veementemente as acusações, com Andrew alegando que ele é vítima de um “caça às bruxas.” Apesar de seus protestos, o tribunal romeno se recusou a libertá-los sob fiança, citando preocupações de que eles possam fugir do país.

O caso atraiu a atenção generalizada, tanto na Romênia quanto em todo o mundo. Muitos expressaram indignação com as acusações contra os irmãos Tate, com alguns pedindo que eles enfrentem a justiça se forem considerados culpados. No entanto, também há quem acredite que os irmãos estão sendo alvo de injustiça, com Andrew em particular alegando que é vítima de uma campanha de difamação.

Independentemente da opinião de alguém sobre o caso, é claro que os irmãos Tate estão enfrentando uma difícil batalha legal. Sem fim à vista para o encarceramento, resta saber o que o futuro reserva para a controversa dupla. Enquanto Andrew Tate continua a twittar atrás das grades, seus apoiadores e detratores esperam ansiosamente pelo próximo capítulo desta saga em andamento.