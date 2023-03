Andy Reid fala sobre a lesão no tornozelo de Mahomes: a estrela QB estará pronta para a nova temporada da NFL?

Kansas City Chiefsquarterback Patrick Mahomes esteve nas manchetes recentemente após uma atualização do treinador principal Andy Reid sobre sua lesão no tornozelo.

Mahomes sofreu a lesão durante o Eliminatórias da NFL de 2022 em um jogo contra o Jacksonville Jaguarsobrigando-o a perder todo o segundo tempo e passar o intervalo no vestiário.

No entanto, o craque zagueiro fez um retorno triunfante ao jogo no terceiro quarto e jogou todos os momentos do segundo tempo, ajudando seu time a avançar para o Campeonato da Conferência e eventualmente o Super Bowl.

Embora tenha sido claramente visto mancando durante os jogos, a lesão não impediu Mahomes de ganhar seu segundo MVP do Super Bowl prêmio. Mas a dúvida agora é se a lesão vai impactar seu desempenho nas próximas Temporada 2023 da NFL.

Andy Reid finalmente dá uma atualização sobre a lesão de Patrick Mahomes

Reid forneceu uma atualização positiva sobre recuperação de Mahomes durante a entressafra, afirmando que está “bem, se sente bem” e “voltou logo aos treinos e trabalhando o tornozelo, reabilitando o tornozelo”. Esta notícia deve ser um alívio para chefes fãs, já que o histórico de lesões de Mahomes é uma preocupação devido ao seu estilo de jogo.

Apesar de sua tendência de embaralhar e estender as jogadas, Mahomes mostrou grande durabilidade no passado, jogando com lesões como um joelho deslocado em 2019uma concussão com um dedo do pé de relva em 2021a pé machucado em 2022e um entorse de tornozelo alto em 2023.

Enquanto o chefes prepare-se para defender seus Super Bowl anel, todos os olhos estarão voltados para Mahomes para ver se ele pode mais uma vez levar seu time à vitória. Com sua recuperação no caminho certo, parece que o superstar quarterback estará pronto para o início da temporada. Temporada 2023 da NFL.