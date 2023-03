Antes mesmo de ingressar na NBA, Bronny James já é um nome atraente para o marketing

Acontinuamos falando sobre Descarrilamento da carreira de Ja Morant, Bronny James está dando o exemplo de como ser um nome lucrativo e comercializável antes mesmo de ingressar na NBA. Na verdade, ambos os jovens jogadores ficam grisalhos em um espaço familiar, mas Eu moro começou a sair com a turma errada. Dado que LeBron James é um dos melhores de todos os tempos, seus filhos cresceram em uma bolha ainda mais protegida. Morant teve um período de adolescência mais normal que possivelmente o levou a conhecer pessoas de todas as esferas da vida. Lebron James conseguiu incutir muitos grandes valores em seus dois filhos, mas resta saber.

Se Bronny James quisesse, ele só poderia trabalhar em sua presença na mídia social sem nem mesmo jogar basquete e poderia ganhar uma boa vida. Mas ele tem um objetivo claro de jogar na NBA, há algumas indicações de que ele pode até pular a faculdade e ir direto para a liga. Nos últimos dias, ele entrou no Top 10 da ESPN dos candidatos mais desejáveis ​​para o próximo draft. Ainda não está claro se os pais de Bronny concordam que ele ir direto para a NBA é uma boa ideia ou se eles querem que ele estude na faculdade.

Bronny James pode acabar indo para a faculdade antes da NBA

Bronny James tem essa vantagem incomum de seus muitos acordos de endosso com marcas como Deats by Dr. Dre, Nike, Playstation e outras marcas. Jogadores jovens que são elegíveis como ele, mas em uma situação financeira diferente, não podem se dar ao luxo de escolher se querem estudar ou não. Na atualização mais recente sobre sua decisão de 20 de janeiro, o Los Angeles Times informou que Bronny escolherá uma faculdade entre três opções. Os principais candidatos a levar Bronny James para suas equipes são Ohio State, USC e Oregon. Todos nós nos perguntamos se sua inclusão no próximo Top 10 do Draft da NBA pode ter afetado sua decisão ou não. Teremos que esperar para ver.