Anthony Davis deixa Pau orgulhoso e lidera Lakers na vitória sobre Grizz: 112-103

Anthony Davis fez 30 pontos e 22 rebotes, Dennis Schröder somou 17 pontos e nove assistências e o Los Angeles Lakers passou para o nono lugar na Conferência Oeste com uma vitória por 112-103 sobre o Memphis Grizzliesna noite de terça-feira.

Rui Hachimura e Austin Reaves marcaram 17 pontos cada na sexta vitória em oito jogos para o Lakers, que estão subindo desde o prazo de negociação, apesar de perder LeBron James e D’Angelo Russell a lesão.

Davis teve uma atuação de superestrela contra o Grizzliesacertando 11 de seus 17 arremessos e fazendo grandes jogadas repetidamente enquanto usava um curativo no nariz devido a um corte no primeiro tempo.

Jaren Jackson marcou 26 pontos e Tyus Jones fez 16 para o Grizzlies, que caiu para 0-2 sem Ja Morant com sua terceira derrota consecutiva no geral.

Morant perdeu seu segundo jogo consecutivo desde que a superestrela de Memphis aparentemente levou uma arma para um clube de strip-tease na estrada e depois os exibiu nas redes sociais no fim de semana passado. O duas vezes All-Star e artilheiro dos Grizzlies é alvo de duas investigações da NBA e uma investigação relatada pela polícia de Denver.

Memphis treinador Taylor Jenkins não disse quando Morant retornará do que foi inicialmente anunciado como uma ausência de dois jogos.

“Estamos em contato com ele todos os dias”, disse Jenkins. “Ele ainda é uma grande parte do que fazemos. Como eu disse outro dia, nós o amamos. Queremos o melhor para ele. Nós o apoiamos. … É um processo de cura, então se todos esperam que algo mude da noite para o dia, temos que (fazer) a devida diligência e ser respeitosos nisso. Estamos falando sobre Ja estar em um lugar melhor pessoalmente e também profissionalmente, então colocar um cronograma nisso é desrespeitoso, na minha opinião.

Apesar de passar por um treino pré-jogo, Russel perdeu seu sexto jogo consecutivo pelo Lakers devido a uma lesão no tornozelo. O armador sentou-se ao lado de James, que está afastado por pelo menos mais duas semanas devido a uma lesão no pé direito que o custou cinco jogos.

Mas o Lakers fez uma corrida de 17-4 na reta final com Davis se destacando em ambas as extremidades da quadra. Troy Brown Jr., que marcou 13 pontos, fez uma cesta de 3 pontos com 1:12 para jogar, antes que Davis habilmente desviasse uma falha no minuto final para fechar o jogo.

Dillon Brooks marcou 13 pontos para o Memphis, enquanto Desmond Bane teve sete pontos em 3 de 14 arremessos em seu desempenho de menor pontuação da temporada.

FELICIDADES PAU

O Lakers aposentou a camisa 16 de Pau Gasol no intervalo, homenageando o dominante espanhol de 2,1 metros que chegou a três finais da NBA e conquistou dois títulos depois de ingressar no Los Angeles em uma troca com o Memphis em 2008. Gasol passou suas primeiras sete temporadas da NBA com o Grizzlies , e ele escolheu esta noite para sua aposentadoria da camisa porque ambas as equipes poderiam estar envolvidas.

TIP-INS

Grizzlies: Brooks voltou de sua suspensão de um jogo por um acúmulo de faltas técnicas e receberá mais suspensões se receber mais T’s. “Ele sabe que precisa ser melhor”, disse Jenkins. “Ele tem que ser aquele que define o tom, (mas) ele tem que proteger seus companheiros de equipe e a si mesmo. Ele tem que estar naquela linha tênue que não pode cruzar muito, porque todos os outros são uma suspensão.” … Brandon Clarke perdeu seu segundo jogo consecutivo desde que rompeu o tendão de Aquiles esquerdo. … Bane, que tem média de 21,5 pontos por jogo, errou seus primeiros nove arremessos e não marcou até os segundos finais do terceiro quarto.

Lakers: Mo Bamba está fora com uma torção no tornozelo esquerdo, deixando Los Angeles com Davis como seu único jogador com mais de 1,80m. … Davis marcou 13 pontos em um primeiro quarto dominante, mas passou vários minutos no vestiário durante o segundo depois que seu nariz foi cortado e sangrou por uma falta de David Roddy.

A SEGUIR

Grizzlies: Host Golden State na noite de quinta-feira.

Lakers: Anfitrião Toronto na noite de sexta-feira.