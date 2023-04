Anthony Davis e LeBron James lideram Lakers contra Bulls, Patrick Beverley era ‘muito pequeno’

Lebron James marcou 25 pontos em seu retorno ao time titular, e o Los Angeles Lakers venceu o Chicago Bulls por 121 a 110 na noite de quarta-feira.

James também teve sete rebotes e quatro assistências em 31 minutos em seu segundo jogo de volta, depois de ficar afastado por um mês devido a uma ruptura no tendão do pé direito. as quatro vezes MVP marcou 19 pontos na derrota de domingo por 118 a 108 para o Chicago, em apenas sua segunda aparição como reserva em seus 20 anos de carreira na NBA.

Lutando por uma colocação nos playoffs no Conferência Oeste, Los Angeles (38-38) iniciou uma viagem de cinco jogos com sua quarta vitória em cinco jogos no total. Anthony Davis fez 38 pontos e 10 rebotes em sua cidade natal, e D’Angelo Russell marcou 17 pontos.

Nikola Vucevic fez 29 pontos e 12 rebotes para o Chicago em sua segunda derrota consecutiva. DeMar DeRozan marcou 22 pontos e Coby White fez 17 pontos e nove assistências.

Beverley, do Bulls, seguiu a provocação de domingo a LeBron James com um desempenho péssimo: 0 pts, 0/5 FG e -32 +/-.

O touros (36-40) são 10º na Conferência Lesteagarrando-se à última vaga para o torneio play-in.

A enterrada de LaVine conseguiu Chicago dentro de sete com 56,7 segundos restantes no terceiro quarto. Mas Los Angeles rapidamente se afastou no período final.

de Dennis Schrder o jogo de três pontos fez 97-79 com 8:22 restantes, coroando uma corrida de 12-3 do Lakers. Davis acertou em sua única tentativa de 3 pontos faltando 6:07 para o final, levando Los Angeles para uma vantagem de 105-87.

Austin Reaves somou 19 pontos para o Lakers em arremessos de 7 em 8.

Depois de liderar por até 17 no primeiro quarto, Los Angeles fechou o primeiro tempo com uma corrida de 10-0 para uma vantagem de 59-51 no intervalo. James fez quatro arremessos de falta e uma bandeja durante o surto.

TIP-INS

Lakers: Russell (dor no quadril direito) começou depois de ficar afastado dos dois jogos anteriores. Ele acertou 7 de 12 em campo.

touros: C Andre Drummond faltou ao jogo por motivos pessoais. Drummond postou no Twitter na terça-feira que estava excluindo seus aplicativos de mídia social para se concentrar em sua saúde mental. … G Alex Caruso (dor no pé esquerdo) voltou ao time titular depois de perder a derrota por 124-112 na noite de segunda-feira para o Clippers. … Vucevic marcou os primeiros 13 pontos do Chicago no jogo.

A SEGUIR

Lakers: Em Minnesota na noite de sexta-feira. O Lakers está 0-2 contra o Timberwolves nesta temporada.

touros: Em Charlotte na noite de sexta-feira. Os Bulls estão 7-3 em seus últimos 10 jogos contra os Hornets.