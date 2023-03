Anthony Davis não é o suficiente para o Lakers, já que Rudy Gobert joga o melhor jogo da temporada

Tele Los Angeles Lakers (30-34) perdeu um jogo crucial para o Os Timberwolves de Minnesota (32-32) Sexta à noite na Crypto.com Arena sem Lebron James ou D’Angelo Russellque continua afastado devido a lesão.

Anthony Davis marcou 38 pontos, a melhor marca do jogo, o que deveria ter sido suficiente para dar a ele a indicação de melhor jogador da noite.

LeBron James é acusado de “mentir” sobre sua lesão após quebrar recorde de pontuação da NBA

Rudy Gobertno entanto, teve 22 pontos, o recorde da equipe, em uma porcentagem de arremessos melhor do que Davis e pegou 14 rebotes contra quatro de seu colega.

Gobert, 30, estava a apenas três pontos de empatar sua melhor temporada, ao mesmo tempo em que conseguiu dois bloqueios, um roubo de bola e três assistências.

Os Timberwolves estão apenas quatro pontos acima do Purple & Gold no Conferência Oeste classificação. Esta foi a oportunidade de Davis provar que pode liderar um time sem James. Em vez disso, Gobert finalmente silenciou aqueles que zombavam de Minnesota por adquiri-lo.

LeBron James bate em funcionário com patinete

James, 38, ficará de fora com uma lesão no pé direito por pelo menos três semanas antes que a equipe o reavalie.

Ele foi flagrado colidindo com um membro da equipe do Lakers enquanto andava em uma scooter que o ajuda a se locomover com a chuteira.

A boa notícia é que James não precisará de cirurgia, mas também não precisará voltar às quadras nesta temporada se o Lakers não vencer sem ele.

James quebrou o NBA recorde de pontuação de todos os tempos e não parecia totalmente certo desde então. Ele jogou metade do jogo das estrelas e conseguiu liderar o Lakers em uma vitória épica de retorno sobre o Dallas Mavericks em sua última noite de ação.