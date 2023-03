Anthony Davis salva o Lakers de Warriors e ataque de Steph Curry no final

Tele Los Angeles Lakers (31-34) derrotou o Golden State Warriors (34-31) Domingo na Crypto.com Arena após uma performance incrível de Anthony Davisque tem que intensificar o grande momento na ausência de Lebron James.

Davis, 29, terminou a disputa com 39 pontos, oito rebotes, seis assistências e dois bloqueios em 38 minutos.

LeBron James é acusado de “mentir” sobre sua lesão após quebrar recorde de pontuação da NBA

O Lakers liderava por 15 pontos após o primeiro quarto e quase perdeu uma vantagem de 20 pontos no primeiro tempo.

O terceiro quarto viu as duas equipes trocarem baldes e Stephen Curry ficou quente no quadro final.

Curry, de 34 anos, marcou 19 de seus 27 pontos no quarto período, ao retornar de uma lesão.

Anthony Davis salva os Lakers

Com James e D’Angelo Russell fora indefinidamente, e Curry retornando após perder 11 jogos, o Golden State era o favorito para vencer, especialmente porque estava em uma seqüência de cinco vitórias consecutivas.

O Lakers liderou por até nove pontos na quarta estrofe, antes de Klay Thompson acertar um triplo para torná-lo um jogo de dois pontos com pouco menos de dois minutos para o fim.

Davis então drenou dois lances livres de embreagem, além de um arremesso crucial após o erro aberto de Curry do fundo, com menos de 50 segundos restantes do jogo.

Depois de vários arremessos perdidos do Golden State, eles começaram a jogar sujo, mas o Lakers conseguiu acertar um 10 de 10 perfeito na linha de lance livre no quarto período.

Lakers vencem série da temporada sobre Warriors

Além de Davis, outros cinco Lakers terminaram o jogo com pontuação de dois dígitos, incluindo Austin Reaves (16), Troy Brown Jr.. (14), Malik Beasley (12) e Jarred Vanderbilt (10).

Pelo Warriors, Thompson marcou 22 pontos, Draymond Verde adicionou 15, Donte DiVincenzo colocar 11 e Jordan Poole tem 10.

O Lakers venceu a série da temporada por 3 a 1 sobre o Warriors e sua próxima partida é contra o undermanned Memphis Grizzlies (38-24) terça-feira.

Warriors agora tem um recorde de 7-24 fora de casa nesta temporada e visitará o trovão da cidade de oklahoma (29-34) terça-feira.