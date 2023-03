Anthony Pettis pede que lutadores considerem alternativas ao UFC: ‘É triste ver esses caras tomarem as decisões que tomam’

Anthony Pettis foi uma estrela do UFC, mas quer que os lutadores saibam que têm mais opções quando se trata de buscar a própria glória no MMA.

O ex-campeão dos leves do UFC e atual lutador do PFL anunciou em dezembro de 2020 que entraria no mundo do gerenciamento e promoção com o lançamento de seu Showtime Sports Entertainment Group. Desde então, Pettis continuou a competir enquanto se concentrava em encontrar oportunidades para lutadores promissores.

Durante uma aparição recente no A Hora do MMAPettis lamentou a visão míope que alguns lutadores têm no início da carreira, principalmente quando se trata de chegar ao UFC.

“Do lado da administração, é triste ver esses caras tomarem as decisões que tomam”, disse Pettis. “Eu estive lá e alguns desses caras abriram mão de alguns grandes contratos na esperança de entrar em uma luta do Contender Series. Eu vejo isso várias vezes e fico tipo, ‘Cara, olhe para a sua carreira. Olha que idade você tem. Veja quanto tempo lhe resta. Vamos ganhar algum dinheiro antes que acabe. Ainda está aí, aquele sonho do UFC da galera querer estar nas lutas do Contender Series. Eles correrão o risco de não ganhar dinheiro para aproveitar uma oportunidade nisso.

“Eu entendo, eles me veem e veem o que o UFC fez pelo meu nome. Ser campeão no UFC definitivamente me permitiu fazer o que estou fazendo agora, mas é que pensei que já tínhamos passado disso. Vendo o PFL chegando forte, Bellator ONE, há tantas organizações que esses caras estão tão fixados em um lugar, mas essa é a parte difícil sobre o gerenciamento. Você realmente não pode controlar esses caras, você pode aconselhá-los e, em última análise, a decisão é deles.”

Pettis fez sua estreia profissional com apenas 20 anos e compilou um recorde de 8-0 antes de assinar com o WEC em 2009. Ele lutou para conquistar o título dos leves e depois se tornou parte do UFC quando a promoção irmã foi absorvida por ele. . Pettis voltou a ser campeão e recebeu um grande impulso de marketing (em 2014, Pettis se tornou o primeiro lutador de MMA a enfeitar uma caixa de Wheaties) antes de se separar do UFC em 2020, durante uma seqüência de duas vitórias consecutivas.

Esses 11 anos sob a bandeira da Zuffa, LLC ensinaram muito a Pettis sobre os meandros do negócio, sabedoria que ele espera transmitir a seus clientes.

“Eu entendo alguns desses caras de nível superior, mas os caras de nível inferior, vocês estão apenas começando, não deveriam estar tão fixados em um caminho, eu acho”, disse Pettis. “Essa é provavelmente a minha frustração com isso. Tem um monte de outras formas de chegar no quê, de ser um atleta estável, de poder viver essa vida e não ter outro emprego. Esse deve ser o objetivo da maioria desses caras.

“‘Eu estou fazendo isto. Eu sou um dos melhores do mundo. Eu não deveria ter que trabalhar em outro emprego. Eu não deveria ter que ter 10 agitações laterais. Eu não deveria ter que fazer A, B e C para ganhar a vida.’ Esse é o tipo de caminho que deve ser aberto agora. Acho que com todas essas oportunidades surgindo, isso torna as coisas muito mais fáceis.”

Embora Pettis tenha lutado no PFL com apenas uma vitória em cinco partidas, ele afirmou que não está feliz com seu contrato apenas pelo pagamento, mas pelas outras oportunidades que lhe foram oferecidas. Foi recentemente anunciado que Pettis vai boxear o lendário Roy Jones Jr. no evento principal do Gamebred Boxing 4, que acontece em 1º de abril na cidade natal de Pettis, Milwaukee.

Além dessa luta, Pettis permanece no elenco do PFL e espera competir em um dos cartões pay-per-view da liga ainda este ano.

“Quando saí do UFC, estava me arriscando”, disse Pettis. “Aí veio o PFL com um contrato incrível e um formato bacana que eu queria experimentar, mas não lutava contra caras que eram nível A, caras que me deixavam empolgado para lutar. Não é atirar neles, é apenas onde eles estavam em suas carreiras, o formato em que fui colocado contra eles, mas receber um telefonema como Roy Jones Jr. em sua cidade natal, isso não poderia ter acontecido alguns anos atrás. Então é legal estar nessa posição.”

Lutadores famosos que deixam o UFC ainda são uma ocorrência rara, embora o agora ex-campeão peso-pesado Francis Ngannou tenha causado agitação na indústria com sua recente resistência de um ano e subsequente liberação da promoção. Isso levou a especulações de que outros poderiam seguir o exemplo de Ngannou – embora as recentes mudanças nos contratos do UFC tornem isso ainda mais difícil – o que Pettis gostaria de ver, mesmo sabendo que o UFC sempre terá uma grande vantagem quando se trata de caças de desembarque.

“Acho que os caras devem estar dispostos a correr esse risco”, disse Pettis. “Ao mesmo tempo, sendo um lutador, entendo aquela coisa de ego que vem junto. Se você quer dizer que é o melhor do mundo, é quem é o campeão do UFC e é isso mesmo. Todos nós concordamos com isso. Quem quer que seja o cara do UFC, nós pensamos, esse é o melhor cara do mundo, apenas como um coletivo.

“Acho que como lutador você quer ser aquele cara. ‘Eu não me importo, eventualmente, se eu for esse cara, vou ganhar esse dinheiro. Quando eu for esse cara, vou ganhar esse dinheiro.’ Infelizmente, poucos caras chegam a esse ponto e, quando você chega a esse ponto, percebe que não é tanto dinheiro. Não é como, no final das contas, você não pode se aposentar e terminar para sempre.