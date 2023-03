Anthony Richardson: Eu quero ser uma lenda como Patrick Mahomes e Tom Brady

Anthony Richardson, um titular com uma porcentagem de conclusão de 53,8% viu seu estoque de draft disparar nas últimas semanas, passando da perspectiva do segundo dia para a projeção do top 10. Ele também não espera que sua ascensão pare na noite do draft.

“Eu quero ser uma lenda. Eu quero ser como Patrick Mahomes. eu quero ser como Tom Brady. Eu quero ser um dos grandes. Serei um dos grandes porque estou disposto a trabalhar duro e chegar a esse ponto. Para responder à sua pergunta, sinto que vou ser um dos grandes nomes nos próximos anos.”

Primeiro, porém, os principais zagueiros têm mais oito semanas para ouvir sobre suas falhas percebidas, responder a essas perguntas, provar seu valor em campo e convencer olheiros e gerentes gerais de que são a melhor opção.

Deixe o debate começar.

“Acho que posso mostrar o equilíbrio, mas acho que hoje, quando os caras estão abertos, você dá a bola para seus caras ou eles olham para você como se você fosse louco”, disse Stroud. “Se você colocar meu filme, acho que fui o melhor jogador do futebol universitário por dois anos consecutivos.”