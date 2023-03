Anthony Richardson: O QB versátil e atlético que tem equipes em dúvida antes do Draft da NFL

Anthony Richardson estará entrando no Draft da NFL de 2023 depois de apenas uma temporada como Florida Gators zagueiro titular, com muitos times olhando para o seu 54,7 porcentagem de conclusão um dele 15 interceptações como coisas que devem ser melhoradas substancialmente para a transição para o NFL.

Richardson é falado como um quarterback do projeto em muitos NFL relatórios da mídia, mas o QB não está preocupado com isso, ele na verdade diz que nem entende o que isso significa.

“Eu nem sei o que isso significa, ‘rótulo do projeto’.” Anthony Richardson

O zagueiro quer continuar crescendo e disse que as entrevistas com diferentes times do Combinação de olheiros da NFL foram ótimos, pois ele acha que eles conseguiram conhecê-lo e está confiante em suas habilidades.

“Acho que as equipes sabem que tenho espaço para crescer. Eles veem faíscas em mim. Eu também os vejo.”

Anthony Richardson queria ser como Cam Newton e Lamar Jackson

Ao longo da sua carreira e especialmente desde a abertura do processo de recrutamento, Anthony Richardson tem sido comparado a outras faculdades e NFL zagueiros, que superaram as expectativas ou foram um fracasso terrível ao fazer a transição para a liga.

Mas Richardson diz que no 11º ano, duas comparações que não o incomodaram, na verdade ele cuidou foram cam newton e Lamar Jackson.

“Comecei a me chamar de Cam Jackson na 11ª série. Apenas tentando fazer grandes jogadas, assim como Cam Newton e Lamar Jackson.”

Anthony Richardson pode querer ser percebido como eles e certamente poderia chegar a esses níveis, mas atualmente há pessoas que consideram que ele também pode se tornar Johnny ManzielJamarcus Russel ou mesmo companheiro Gator Tim Tebow.