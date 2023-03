Anthony Smith explica o verdadeiro motivo da perda de peso do UFC 283

Anthony Smith emagreceu 10 quilos em dois dias depois de voar mais de 8.000 quilômetros para servir como reserva para a luta pelo título do UFC 283 entre Jamahal Hill e Glover Teixeira. Mas uma infecção sinusal e um surto de gripe o deixaram um quilo abaixo do peso necessário.

“Eu estava realmente doente”, disse Smith, que em 13 de maio enfrentará Johnny Walker, na segunda-feira no The MMA Hour. “Realmente, realmente, realmente.”

Smith, 34, inicialmente não revelou as circunstâncias em torno de sua perda de peso, que acabou sendo uma derrota para o UFC quando Hill e Teixeira bateram o peso sem incidentes para a luta pelo título em janeiro.

“É uma história bastante simples, mas o problema é que, sempre – todo mundo sempre fica bravo quando você não explica o que fez ou algo que aconteceu”, disse Smith. “Eles dizem, ‘Bem, você nem vai nos dar um motivo. Não merecemos nem um motivo. E eles ficam chateados porque você não fala nada.

“No segundo em que você dá o motivo, imediatamente se torna um criador de desculpas. Então você não pode vencer. Então, eu adoraria dizer a você. E faria muito sentido, tipo, ‘Oh, OK. Puta merda, isso faz muito sentido.”

Na semana anterior ao evento, Smith disse que pesava cerca de 221 libras, abaixo de sua marca típica antes de uma luta. Mas cinco dias antes de seu voo, ele ficou doente e foi ver um médico, que ele disse ter tratado com antibióticos.

“Então eles me deram todos os remédios, eu peguei o pacote de esteróides, os antibióticos para a infecção sinusal”, disse ele. “Eu devo partir na quarta-feira. Terça-feira, por causa dos remédios e só de estar doente, subi para 235, 234 [pounds].

“Fizemos tudo o que podíamos para perder peso. Aterrissei no Brasil tipo 228. Então, de quarta para sexta de manhã, cortei de 228 para 206.”

Smith apareceu na pesagem do UFC 283 parecendo positivamente miserável, que é como ele descreveu o processo de tentar perder peso enquanto estava doente. Apesar de receber uma compensação por seus esforços, ele disse que estava “esmagado” por sua falta; ele havia assumido o papel de reserva na esperança de entrar em uma luta pelo título depois de perder Hill como oponente da atração principal do UFC Vegas.

“Às vezes isso acontece, e eu sou muito crítico para as pessoas que perdem peso – esse é o seu trabalho, você precisa ganhar peso”, disse ele. “Se eu … mentalmente não tivesse esse ego, provavelmente teria ligado e dito: ‘Ei, estou muito doente. Eu não posso fazer isso. Nós vamos ter que ir sem um backup. Mas … eu teria que dizer que não poderia fazer isso, e simplesmente não posso dizer isso.

Hill é agora o campeão meio-pesado do UFC depois de derrotar Teixeira no Brasil, enquanto Smith recebeu cartão amarelo contra Walker, que voltou à forma com finalizações consecutivas em suas duas lutas anteriores.

“Acho que ele está aprendendo algumas habilidades novas e acho que isso o está ajudando um pouco”, disse Smith. “Eu acho que às vezes isso o machuca. Mas no geral, ele é o mesmo cara que já foi por um tempo. … Ele descobriu como seguir um plano de jogo, com certeza.

Smith está esperançoso de conseguir a próxima chance pelo título se o ex-campeão Jiri Prochazka não for capaz de enfrentar Hill neste verão. Mas ele está tentando não se antecipar. Não faltam reviravoltas inesperadas que podem afetar sua capacidade de luta, como ele redescobriu no Brasil.