Anthony Smith fala sobre maiores ameaças a Jon Jones no peso-pesado, nunca acreditou que fosse ‘previsível’ Francis Ngannou

Todos os olhos estarão voltados para Jon Jones no UFC 285, já que indiscutivelmente o maior lutador de MMA da história fará seu tão esperado retorno como peso-pesado após três anos afastado.

As expectativas são altas, já que Jones, 35 anos, busca o título da segunda divisão em uma luta com Ciryl Gane. Anthony Smith, que em 2019 enfrentou Jones, sabe que o ex-rei dos 205 libras fez vários pedidos para a luta de Ngannou antes de “The Predator” sair do UFC. Mas, em sua opinião, Jones pode ter acabado com uma luta mais dura em Gane.

“Eu pensei que Jon Jones faria 50-45 Francis sem uma marca nele”, disse Smith no último episódio de O Lutador vs. O Escritor. “Já errei antes, mas acho que Francis é uma das lutas mais fáceis para Jon. Ele vai ser mais lento do que Jon. Ele é realmente previsível. Muito, muito previsível. Você sabe exatamente o que vai encontrar quando encontrar Francis Ngannou.

“Ele não está aqui atirando double-legs, ele não vai lutar com você no clinche e começar a te bater com cotoveladas e joelhadas de Muay Thai. Ele está jogando bombas absolutas. Jon é longo o suficiente, ele administra o alcance bem o suficiente e acho que ele é mais rápido e inteligente e seu conjunto de habilidades é mais redondo. Ele pode entrar, sair, pode atacar Francis de fora, frustrá-lo, fazê-lo abrir com aquelas bombas selvagens, agarrá-lo, derrubá-lo, empurrá-lo contra a cerca. Acho que Jon entra e sai de uma luta de Francis Ngannou de maneira bastante simples.

De acordo com Smith, o mesmo não pode ser dito sobre Gane. A velocidade, a força e a variedade de golpes que o francês dá aos pés do francês só vão dar a Jones mais em que pensar.

Enquanto Smith ainda favorece Jones para vencer a luta e se tornar o campeão peso-pesado do UFC, ele sabe que Gane pode apresentar problemas que Ngannou não pode.

“Acho que Ciryl Gane lhe dá mais problemas”, disse Smith. “Vou escolher Jon Jones na luta com Ciryl Gane porque ele tem mais maneiras de vencer e tem mais habilidades. Mas se esta é apenas uma luta de kickboxing, Jon Jones vai ter as mãos ocupadas.

“Você começa a misturar o resto do jogo, a luta de clinch, empurrando-o contra a cerca e ameaçando com o wrestling – apenas a ameaça do wrestling de Jon é suficiente para dar alguns problemas a Ciryl Gane. Acho que em alguns momentos é uma luta mais dura para Jon, porque Ciryl é muito móvel. Acho que ele se move muito bem para o seu tamanho, mas ele se move de maneira semelhante ao Jon. Na verdade, eles têm um jogo de trocação semelhante, para ser honesto com você.

A maior arma de Jones contra Gane – e muitos outros pesos-pesados ​​- será seu wrestling, que foi a mesma habilidade que atormentou tantos dos melhores lutadores até 205 libras.

“Quando você tem a habilidade de wrestling, a habilidade de controle de solo e a habilidade de queda de Jon Jones, você não vai aguentar esses problemas por muito tempo”, disse Smith. “Vamos enfrentar a jaula, vamos jogar contra a jaula, estou acertando você com algumas cotoveladas e você está sendo derrubado.”

Com relação a outras possíveis lutas peso-pesado para Jones, Smith acredita que ainda há algumas lutas realmente intrigantes agora que o lutador praticamente invicto está de volta e se testando em uma divisão maior.

Jones já manifestou interesse em uma futura luta contra Stipe Miocic, que detém o recorde de maior número de defesas de título na história dos pesos pesados ​​do UFC. Smith espera que pelo menos um outro peso pesado notável dê a Jones algumas dores de cabeça.

“Há algumas lutas realmente interessantes”, brincou Smith. “A luta de Ciryl Gane é muito, muito interessante. A luta do Stipe, muito, muito interessante. Para ser honesto com você, Curtis Blaydes – muito, muito interessante. Outro atacante de alto nível, superexplosivo e perigoso contra um cara que não é conhecido como nocauteador.

“Esse é o problema de Curtis Blaydes, esse sempre foi o problema dele. Ele tem tudo certo, mas acabou de ter um azar de ser pego por caras realmente poderosos. A força de Jon Jones será muito maior no peso pesado? Claro que sim. Ele está apenas carregando mais, é assim, mas ele não é conhecido como um cara poderoso.

“Acho que uma luta com o Curtis Blaydes é muito interessante para mim. Apenas vendo Jon contra não apenas um lutador de super alto nível, mas um cara muito, muito agressivo, poderoso, pesado e pesado. Tipo, Curtis Blaydes é enorme. Ele é enorme, ele é atlético, ele tem cardio para ir cinco [rounds], e ele é super explosivo. Isso é interessante para mim. Podemos ir até Tom Aspinall, isso é muito interessante para mim. Há um punhado de caras assim.”

Apenas com base em suas próprias experiências, Smith espera que Jones se adapte à sua nova casa. Pode-se argumentar que Jones sempre foi construído para esta divisão – ele apenas lutou com 205 libras durante a maior parte de sua carreira.

“Mesmo quando eu lutei com ele em 205, ele é um homem enorme, enorme”, disse Smith. “Ele parecia ter dobrado de tamanho desde o dia da pesagem até o dia seguinte, e seu tamanho me deu muitos problemas. Acho que ele não vai ter problemas no peso pesado.

“Ele vai desacelerar um pouco? Sim, Provavelmente. Ele não vai ser tão rápido, seu ritmo não vai ser tão alto. Haverá algumas mudanças lá. Haverá alguma ferrugem no anel para eliminar. Mas em termos de puro entusiasmo de quem olha de fora, não fico tão animado para uma luta há muito tempo.”

Confira novos episódios de The Fighter vs. The Writer com Matt Brown e Damon Martin todas as terças-feiras com a versão somente em áudio do podcast disponível em Podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e Costureira