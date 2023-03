Anything But Fighting: Joseph Benavidez e Zac Pacleb visualizam o Oscar de 2023

O ex-desafiante ao título do UFC Joseph Benavidez e o gerente de conteúdo digital do UFC Zac Pacleb se juntam a José Youngs do MMA Fighting no episódio 3 de Qualquer coisa menos lutar.

Os dois cinéfilos relembram o ano do cinema em 2022, fazem suas previsões para o 95º Oscar e analisam as maiores rejeições do Oscar, ao mesmo tempo em que visualizam o que os fãs podem esperar nos cinemas em 2023.

As versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.