AOC atrasou os pagamentos do Met Gala, revela investigação de ética

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez atrasou os pagamentos em relação à sua aparição no Met Gala há dois anos – isso de acordo com as conclusões de uma investigação ética.

A congressista de NY está no centro de uma investigação do Capitólio há cerca de um ano, e esta semana … os resultados foram lançado. De acordo com os investigadores, parece que a AOC e/ou sua equipe demoraram a pagar as pessoas… no valor de milhares de dólares.

O Comitê de Ética da Câmara foi duro em seu relatório, dizendo que eles têm “motivos substanciais” para acreditar no deputado. Ocasio-Cortez pode ter violado regras de ética para membros do Congresso, e talvez até mesmo violado leis federais relativas a presentes e regalias que ela recebeu na época da Gala, quando ela andou no tapete vermelho com um vestido chamativo “Tax the Rich”.

De acordo com eles, não está claro se AOC pagaria as pessoas pelo vestido, pelos serviços de maquiagem, pelos custos do hotel, pelos acessórios ou qualquer outra coisa que ela recebeu como parte de sua aparência … e eles afirmam que o lançamento desta investigação parece ter estimulado ela e sua equipe a agir. Desde então, a AOC pagou a conta … cerca de US $ 7.700 ao todo.

Aparentemente, vários fornecedores envolvidos em embelezar a AOC naquele dia estavam perseguindo-a pelo dinheiro por meses … incluindo o designer do vestido, Aurora James. E, por um tempo, as circunstâncias em que ela foi convidada também foram obscuras. Aparentemente, ela foi convidada da Vogue — mas a EIC, Anna Wintour, está obviamente profundamente envolvido na preparação do Met Gala … então parecia suspeito, no início. Embora possa parecer um conflito de interesses, pelo valor de face, o Comitê de Ética considerou o convite em si aceitável… e não a está criticando por isso.

Quanto à forma como o AOC está respondendo… ela está alegando ignorância. Ela diz que não sabia que esses pagamentos eram devidos e lamenta que tenha chegado a esse ponto. Seu advogado também observa que só porque o Comitê de Ética pode ter encontrado evidências de possível má conduta, isso não significa que algo de errado tenha sido feito … especialmente porque ela cancelou sua conta.