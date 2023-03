Aplicação FAFSA: Por que você deve arquivar o FAFSA o mais cedo possível?

FAFSA é o Free Application for Federal Student Aid (FAFSA), um aplicativo de ajuda financeira para pagar uma faculdade ou ensino superior nos EUA com base na necessidade de cada família.

O FAFSA é usado por agências governamentais nacionais, estaduais e locais, bem como por faculdades e organizações privadas, para conceder ajuda federal e não federal a estudantes. Esta ajuda inclui empréstimos, subsídios, bolsas de estudo e trabalho-estudo federal.

Ao longo dos anos, o custo da faculdade aumentou significativamente. De acordo com um relatório do College Board, o custo médio das mensalidades foi de $ 10.560 para faculdades públicas no estado e $ 37.650 para instituições privadas em 2020 a 2021.

Ao preencher o FAFSA, você pode compensar alguns desses custos e evitar a graduação com grandes dívidas. Além disso, o FAFSA vem com risco zero: você não precisa pagar uma taxa de registro e não precisa aceitar nenhum auxílio concedido se não quiser.

Quem se qualifica para ajuda financeira federal?

O principal objetivo da FAFSA é conceder ajuda federal a estudantes que demonstrem necessidade financeira. Para se qualificar para federal FAFSA dinheiro, você deve atender aos seguintes requisitos:

Ser um cidadão americano, residente permanente ou não-cidadão elegível.

Ter um número de Segurança Social válido

Demonstrar necessidade financeira (os requisitos podem variar)

Estar em progresso acadêmico satisfatório.

Estar atualmente matriculado ou planejando se matricular em um programa de graduação ou certificado qualificado.

Ter um diploma do ensino médio ou equivalente reconhecido (como um diploma GED ou certificado de educação domiciliar)

Estudantes indocumentados e estudantes internacionais não são elegíveis para solicitar ajuda federal com a FAFSA. Esses alunos podem solicitar bolsas de estudo por meio de suas escolas, empregadores e/ou organizações privadas.

Datas importantes

A FAFSA abriu em Outubro 1 do ano passado e terminará em 30 de junho de 2023. É muito tempo para solicitar ajuda financeira para o ano letivo de 2022-2023, mas se você já sabe que fará faculdade no próximo ano, deve se inscrever agora.

Preencher o formulário com antecedência pode fazer uma grande diferença no valor que você recebe. Além disso, você vai querer saber quanta ajuda financeira receberá antes de tomar uma decisão sobre qual escola irá frequentar.