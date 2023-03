Aplicativo de registro de dispositivo sintonizador de TV digital: como removê-lo

Muitos usuários relataram ter encontrado o aplicativo de registro de dispositivo de sintonizador de TV digital em seu PC. Mesmo muitos antivírus de terceiros o tratam como uma ameaça. Este não é um processo intensivo de CPU, mas muitos usuários relataram que este aplicativo está diminuindo o desempenho de seu PC. Se você não sabe o que é o aplicativo de registro de dispositivo de sintonizador de TV digital e se está se perguntando se deve encerrar o processo ou não, este artigo irá ajudá-lo com isso.

Aplicativo de registro de dispositivo do sintonizador de TV digital do Windows

Neste artigo, discutiremos o que é o aplicativo de registro de dispositivo sintonizador de TV digital.

Sobre o aplicativo de registro de dispositivo sintonizador de TV digital

O aplicativo de registro de dispositivo de sintonizador de TV digital faz parte do Windows Media Center, permitindo que os usuários assistam a canais a cabo em seus computadores. No entanto, esse aplicativo sempre continua sendo executado em segundo plano.

Este aplicativo provavelmente não causará nenhum problema ao ser executado em segundo plano. Ainda assim, houve alguns casos em que os usuários relataram que esse processo está constantemente diminuindo o desempenho do PC. Este aplicativo será executado em segundo plano e continuará verificando seu PC em busca de sintonizadores de TV conectados.

Isso pode não apenas tornar seu PC lento, mas muitos aplicativos antivírus de terceiros podem detectá-lo como uma ameaça potencial ao seu PC.

Devo desativar este aplicativo?

Se você não notar nenhuma degradação de desempenho devido a este processo, não há necessidade de remover este aplicativo. No entanto, se você estiver usando o Windows 11, poderá acelerá-lo e otimizá-lo para obter um melhor desempenho. Os usuários podem ou não enfrentar o desempenho devido a este aplicativo. No entanto, se seu aplicativo detectar esse aplicativo como uma ameaça, você poderá desativá-lo. No entanto, você pode verificar se este aplicativo está ocupando muito o uso da CPU ou não. Para verificar a degradação do desempenho do seu PC devido a este aplicativo, siga as etapas abaixo:

No menu Iniciar, procurar gerenciador de tarefas e abra-o.

Vá para o processos guia no gerenciador de tarefas. Aqui procure o processo com o nome ehprivjob.exe . Verifique se este aplicativo está consumindo muita CPU ou memória.

Se você notar atividade incomum devido a este aplicativo, como degradação do desempenho, será necessário desativar o aplicativo. Se ele ocupar muito da CPU ou da memória do seu PC, você precisa desativá-lo, pois a degradação do desempenho é por causa desse aplicativo.

Desativando o aplicativo

Você pode desativar facilmente este aplicativo por meio dos recursos do Windows. Antes de desativar este aplicativo, observe que você não pode executar este aplicativo e transmitir TV a cabo usando este aplicativo. Para desativar o aplicativo, siga as etapas abaixo-

aperte o Windows + R combinação de teclas para abrir a caixa de diálogo de execução.

Na caixa de diálogo de execução, digite appwiz.cpl e clique em OK.

Isso o levará a os programas e funcionalidades seção do painel de controle.

Na barra lateral esquerda, clique em Liga ou desliga características das janelas.

Aqui expande o recursos de mídia menu suspenso.

Desmarque a Leitor de mídia do Windows e Recursos de mídia checkbox. Você será solicitado a confirmar as alterações. Confirme.

Feito isso, clique em OK. Você terá desativado o aplicativo com sucesso.

Isso desativará este aplicativo. Se você deseja transmitir TV a cabo, deve ativá-lo novamente. Desative o aplicativo quando não estiver em uso e, em seguida, habilite-o manualmente novamente ao transmitir TV a cabo.

Para ativar o aplicativo novamente, siga as etapas fornecidas acima e marque a caixa de seleção desmarcada.

Resumindo

