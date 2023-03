Após 17 anos de carreira no MMA, Benson Henderson se surpreende com a forma como tudo deu certo: ‘Não imaginei nada disso’

Benson Henderson não se arrepende do fim de sua carreira no MMA.

Depois de 17 anos, o ex-campeão peso-leve do WEC e do UFC anunciou sua aposentadoria na última sexta-feira após perder o título para o campeão do Bellator Usman Nurmagomedov no Bellator 292. No final, Henderson manteve sua palavra. Depois de reatar com o Bellator em um novo contrato de quatro lutas em março de 2022, o lutador de 39 anos prometeu que penduraria as luvas após sua próxima derrota. Agora que está feito, ele está confortável com sua decisão.

“Já estava na hora”, disse Henderson na segunda-feira A Hora do MMA. “Naquela época.

“Fui para as últimas lutas sabendo que estava chegando ao fim da minha carreira. Eu tinha muito mais apreço por tudo – por falar com a mídia, por dar entrevistas, pela caminhada e todas essas coisas. Mas indo para a luta na noite de sexta-feira, me senti bastante confiante, como se fosse sair daquele cage com um cinto na cintura.

“Então eu estava feliz, estava animado, finalmente chegou, finalmente é minha hora de finalmente conquistar o terceiro cinturão. Prometi a minha esposa um terceiro cinturão para conseguir o terceiro cinturão dela. Então eu estava animado, feliz, pronto para ir, estava na zona. Simplesmente não era a minha noite. Usman me pegou.

Henderson sai do MMA com o legado garantido como um dos grandes pesos leves de sua época. Suas três defesas do título dos leves do UFC de 2012-13 permanecem empatadas com BJ Penn, Frankie Edgar e Khabib Nurmagomedov pelo maior número na história da promoção. Seu campeonato do WEC inclui dois vencedores da Luta do Ano por sua batalha de 2009 contra Donald Cerrone, bem como sua batalha de 2010 contra Anthony Pettis, e seu currículo geral de 155 libras inclui vitórias sobre nomes como Cerrone (x2), Edgar (x2) , Nate Diaz, Jorge Masvidal, Patricio Pitbull, Gilbert Melendez, Josh Thomson, Clay Guida, Jim Miller e muitos mais.

Em suma, nada mal para um auto-descrito “geek magro” que em sua juventude nunca poderia ter previsto a direção que sua vida finalmente tomou.

“De jeito nenhum, nem perto – não imaginei nada disso”, disse Henderson. “Tipo, eu nunca fui Billy Badass, Terry Toughnuts na escola. Eu nunca pensei, ‘Oh, aquele garoto vai ser um lutador. Ele é super duro. Ele é muito bom. Nunca fui o mais rápido, nunca o mais forte, nunca o melhor, nunca o mais impressionante, nunca o cara do Terry Toughnuts andando por aí.

“Eu era apenas o nerd magro que lutava muito bem e não parava – e então isso se transformou nisso.”

Henderson, que é co-proprietário do The MMA Lab em Phoenix ao lado de seu treinador de longa data John Crouch, admitiu na segunda-feira que ficou impressionado com todas as palavras de amor e apoio que recebeu de todo o mundo do MMA quando decidiu oficializar sua decisão.

“Eu diria [there were] mais lágrimas lendo todas as mensagens de texto”, disse Henderson. “Recebi 1.000 mensagens de texto, lendo todas as mensagens online. Eu faço muito todas as minhas coisas online, eu leio online um pouco rápido. Mas cara, todas as mensagens de meus amigos, de pessoas que amo, pessoas de quem gosto e alguns estranhos – não estranhos, mas pessoas de quem eu realmente não esperava palavras tão profundas e gentis. Então, sim, foi uma boa quantidade de lágrimas.

“E um monte de [the messages I received], apenas pessoas que eu realmente não esperava que me tivessem em tão alta estima, que tivessem coisas tão boas a dizer sobre mim e o quanto eu significava para eles, esse tipo de coisa – como, oh cara, isso me atingiu profundamente. Obrigado, obrigado. Eu aprecio as palavras. Eu agradeço as palavras gentis. Isso significa muito para mim, obrigado, que eles se esforçassem e levassem dois minutos para me enviar uma mensagem. Significa muito.”

Olhando para trás em sua corrida, Henderson notou que não tem uma luta favorita ou desempenho favorito, mas sim que suas memórias sobre as lutas são o que mais o acompanha.

Nessa nota, uma noite em particular, no auge de seu reinado no campeonato do UFC, sempre se destaca para ele como sua memória favorita de sua carreira de lutador.

“Eu provavelmente direi Gilbert [Melendez at UFC on FOX 7], San Jose, podendo propor minha esposa depois ”, disse ele. “Eu sou um pouco mais de uma pessoa privada. Não gosto de estar lá fora com tudo da minha vida pessoal, então poder compartilhar um momento privado, poder compartilhar algo pequeno e especial, poder pedir minha esposa em casamento, poder compartilhar com o mundo, em um grande palco, alguns milhões de pessoas assistindo – isso foi muito especial para mim. Isso é algo que eu sempre vou lembrar até o dia que eu morrer.”

Mesmo agora que seus dias de luta acabaram, Henderson ainda tem muito com o que se ocupar.

Além de manter a equipe funcionando sem problemas no The MMA Lab, ele tem quatro filhos para cuidar, de 2 a 7 anos, o que é um trabalho de período integral por si só.

Ele também planeja dedicar muito de seu tempo para ajudar sua esposa Maria Henderson a alcançar seus sonhos no MMA. Ela está atualmente 1-0 como lutadora profissional e deve fazer sua estreia no Bellator em uma luta peso palha em 31 de março contra Mackenzie Stiller no Bellator 293.

“Ela quer fazer disso uma carreira. Ela quer ser a melhor lutadora de 115 libras do planeta”, disse Henderson. “Para nós, não lutamos por diversão, não lutamos por celebridade, não lutamos para ser famosos, não lutamos por dinheiro. Se eu quisesse lutar por dinheiro, ainda estaria lutando pelo Bellator. Tipo, não tem jeito melhor de provar e dizer que não luto por dinheiro.

“Tenho mais duas lutas no meu contrato com o Bellator, ganho mais um bom dinheiro. Eu não luto por dinheiro. Muitas pessoas lutam por dinheiro – nós lutamos para ser os melhores do planeta. Uma vez que percebi que, ei, provavelmente não vou lutar pelo cinturão de novo, então estou bem. Minha esposa é do mesmo jeito. Ela quer ser a melhor do planeta. E ela vai chegar lá, e eu vou ajudá-la em cada passo do caminho.”