Após sete anos, este antigo telefone Android recebe sua última atualização de software

Quando se trata de telefones Android, cinco anos de atualizações de software é normalmente o suporte máximo que os usuários podem esperar com alguns dispositivos Pixel e Samsung. No entanto, a empresa holandesa Fairphone vem contrariando essa tendência há sete anos com seu modelo Fairphone 2.

Lançado em 2015 com Android 5 Lollipop, o dispositivo recebeu 43 atualizações de software, superando em muito a promessa inicial da empresa de até cinco anos de suporte.

A missão da Fairphone é criar telefones sustentáveis ​​projetados para durar e consertar, com peças de origem ética. A longevidade do Fairphone 2 é uma prova dessa missão. No entanto, todas as coisas boas devem chegar ao fim, e a Fairphone anunciou recentemente que interromperia as atualizações de software para o dispositivo em março de 2023.

Não é pouca coisa que a atualização final do Fairphone 2 traga o dispositivo para o Android 10, especialmente considerando que o telefone é alimentado pelo chipset Snapdragon 801, que não é suportado pela Qualcomm desde o lançamento do Android Nougat. Desde 2016, atualizar o dispositivo tem sido uma tarefa difícil, ainda mais desafiadora devido à falta de assistência da Qualcomm.

Apesar de sua idade e especificações limitadas, o Fairphone 2 tem funcionado até agora, com seu design altamente reparável e peças de origem ética. A empresa adverte que o telefone não receberá mais correções de software para futuros bugs após maio de 2023, o que significa que será inseguro. Se você é um fã obstinado do Fairphone 2, ainda pode mantê-lo como seu driver diário carregando ou atualizando ROMs personalizados como o Lineage OS.

7 anos de inovação, modularidade e mudança orientada pela comunidade. O Fairphone 2 está se aposentando, mas seu legado continua vivo. À comunidade dedicada que mantém viva a tecnologia sustentável e o design modular, nós os saudamos 💙. Atualização de segurança final agora disponível 📱🪛. #Fairphone2Forever pic.twitter.com/JPaEVgyGiJ — Fairphone (@Fairphone) 7 de março de 2023

No entanto, a Fairphone está oferecendo um incentivo para os proprietários do Fairphone 2 atualizarem para seu modelo mais recente, o Fairphone 4. Se você enviar seu telefone antigo antes do final de março, receberá um crédito de € 50 para a compra do modelo mais novo. . Espera-se que o Fairphone 4 receba seis anos de atualizações, e a reputação da empresa garante que receberá suporte contínuo para seus usuários.

Em um mercado onde os fabricantes priorizam o lançamento de novos dispositivos em detrimento da longevidade de seus modelos existentes, o compromisso da Fairphone em oferecer suporte a seus dispositivos pelo maior tempo possível é admirável.

