Aposentados e pensionistas recebem EXCELENTE notícia do INSS; Veja qual

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que ganham mais do que o salário mínimo atual, ou seja, valores superiores a R$ 1.302,00, já começaram a receber as prestações de fevereiro.

Vale ressaltar que, conforme informações prestadas pelo INSS, o depósito do valor devido é sempre depositado na conta-corrente que o cidadão comunica ao ter seu benefício aprovado pelo órgão.

Informações do pagamento

Do total de beneficiários, 60% recebem valor equivalente ao salário mínimo do país, R$ 1.302,00 em 2023. Outros podem receber pagamentos de até R$ 7.507,49. Esses valores são reajustados anualmente para garantir o poder de compra dos aposentados e pensionistas do INSS.

Desse modo, para esses beneficiários que recebem acima, o calendário de recebimento referente ao benefício de fevereiro vai do dia 1º de março ao dia 7, seguindo o número final do cartão de benefício. Confira o calendário:

Finais 1 e 6: 1º de março;

Finais 2 e 7: 2 de março;

Finais 3 e 8: 3 de março;

Finais 4 e 9: 6 de março;

Finais 5 e 0: 7 de março.

Não recebo acima do salário mínimo, o que acontece?

Para aqueles que ganham acima de um salário mínimo, os pagamentos começaram a ser emitidos em 17 de fevereiro e se encerrarão no dia 7 de março, conforme o final do cartão de benefícios.

Sendo assim, confira o calendário para aqueles que recebe benefícios de até um salário:

Final 1: 17 de fevereiro;

Final 2: 23 de fevereiro;

Final 3: 24 de fevereiro;

Final 4: 27 de fevereiro;

Final 5: 28 de fevereiro;

Final 6: 1º de março;

Final 7: 2 de março;

Final 8: 3 de março;

Final 9: 6 de março;

Final 0: 7 de março.

Consultando informações do INSS

Caso o beneficiário tenha dúvidas sobre o valor a receber, o mesmo poderá acessar o aplicativo ou site Meu INSS. Além disso, outra opção é ligar gratuitamente para a Central de Atendimento da Previdência Social no número 135.

Importante destacar que, por meio do app, o beneficiário do INSS tem acesso às opções abaixo relacionadas:

Benefício – número do benefício; quantidade de parcelas; dados da conta bancária para crédito;

Parcelas – situação da parcela (disponível, paga, bloqueada, devolvida ao INSS ou não localizada); valor; competência; validade; canal e data de pagamento;

Prova de vida – data da última prova de vida realizada;

Calendário de Pagamentos;

Perguntas frequentes.

Revisão do INSS

Os pagamentos do INSS consideram a contribuição do segurado para a previdência social. Portanto, o INSS considera uma série de fatores para definir o valor dos benefícios concedidos quando um indivíduo preenche todos os requisitos para se tornar um segurado.

Dentre esses fatores, o mais importante é justamente o valor aportado pelo segurado ao longo de sua vida. Em outras palavras, o INSS é baseado na contribuição média em um determinado período de tempo.

Portanto, quando o segurado recebe o dinheiro do benefício e verifica que o valor é insuficiente em relação ao valor do pagamento, ele pode requerer a revisão da Previdência Social. Essa revisão tende a reanalisar os recursos e, se o valor for insuficiente, a agência corrige as parcelas oferecidas.

Dessa forma, para solicitar a revisão, basta acessar o site oficial do INSS (meu.inss.gov.br) e buscar pela opção “Novo Requerimento”. Em seguida, o processo consiste em selecionar: “Recurso e Revisão” > “Revisão”. Agora é só informar os dados solicitados.

Por fim, o processo também pode ser feito através de uma ligação direta para o canal do INSS. Essa ligação é possível através do número 135.