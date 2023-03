Apple bloqueia uma atualização para aplicativo de e-mail com tecnologia ChatGPT AI

A Apple bloqueou uma atualização do aplicativo de e-mail BlueMail que usa uma versão personalizada do modelo de linguagem GPT-3 da OpenAI, de acordo com Ben Volach, cofundador do desenvolvedor de aplicativos Blix.

“A Apple bloqueou a atualização do BlueMail e continua a tratar o BlueMail injustamente e a nos discriminar. Outros aplicativos baseados no GPT parecem não ser restritos”, disse Volach à Reuters.

A Apple, que rejeitou a atualização na semana passada, pediu ao Blix para revisar a classificação etária do aplicativo para maiores de 17 anos ou implementar filtragem de conteúdo, de acordo com um documento visto pela Reuters. Blix afirma que muitos outros aplicativos com recursos semelhantes listados na loja de aplicativos da Apple não têm restrições de idade.

“Queremos justiça. Se somos obrigados a ter mais de 17 anos, então outros também deveriam ter”, twittou Volach.

— Ben Volach 💎 (@benvol) 2 de março de 2023

A Apple analisou a reclamação e disse que os desenvolvedores têm a opção de contestar uma rejeição por meio do processo do App Review Board.

O ChatGPT da OpenAI atraiu a indústria de tecnologia, com a Microsoft anunciando bilhões de dólares em investimentos nele. O Google da Alphabet também anunciou seu próprio chatbot de IA, Bard, em fevereiro.

O campo dos chatbots baseados em IA ainda está emergindo, com os primeiros resultados de pesquisa e conversas ganhando manchetes por sua imprevisibilidade.

