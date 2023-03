Apple domina lista dos 10 smartphones mais vendidos em 2022; verifique os detalhes aqui

A Apple emergiu como a marca de smartphone mais popular em 2022, com oito de seus modelos de iPhone na lista dos 10 smartphones mais vendidos. Os dados vêm do Global Monthly Handset Sales Tracker da Counterpoint Research, que mostra que a Apple é a primeira marca a alcançar tal feito. As duas vagas restantes foram ocupadas pela Samsung.

Segundo o relatório, o iPhone 13 da Apple foi o smartphone mais vendido de 2022, contribuindo com 28% das vendas do iPhone. Manteve sua posição no topo da lista de janeiro a agosto, antes de cair para o segundo lugar em setembro e depois para o quarto lugar nos três meses restantes. O iPhone 13 foi o smartphone mais vendido nos principais mercados, como China, EUA, Reino Unido, Alemanha e França. Suas vendas foram impulsionadas ainda mais nos mercados em desenvolvimento por cortes de preços após o lançamento da série iPhone 14.

O iPhone 13 Pro Max emergiu como o segundo smartphone mais vendido em 2022, com a variante Pro Max gerando mais volume do que seus modelos Pro e básico pela primeira vez. O iPhone 14 Pro Max garantiu o terceiro lugar, graças a seus principais avanços, como ilha dinâmica e processador mais rápido. O iPhone 12, o smartphone mais vendido de 2021, foi o modelo mais antigo entre os 10 primeiros de 2022, com vendas continuando robustas nos EUA, Japão e China.

Os modelos Galaxy A13 e A03 da Samsung garantiram o quarto e o décimo lugares, respectivamente. O Galaxy A13 teve um bom desempenho com suas especificações atraentes para seu preço, contribuindo mais para suas vendas no Caribe e na América Latina, seguido pela Índia. O Galaxy A03 foi o smartphone mais acessível da lista, desenvolvido pela UNISOC, e teve um bom desempenho em regiões em desenvolvimento, como Oriente Médio e África.

Olhando para o futuro, a Counterpoint Research prevê que a participação dos 10 principais smartphones aumentará em 2023, à medida que as marcas se concentrarem em limpar o estoque e otimizar seus lançamentos. Eles esperam que as marcas se concentrem em premiumizar seus portfólios para traduzir volumes em lucratividade. O número de modelos de smartphones ativos no mercado global já caiu de mais de 4.200 em 2021 para cerca de 3.600 em 2022.

