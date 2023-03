Apple iPhone 14, 14 Plus pode vir em breve nesta opção de cores frescas e vibrantes

A Apple é conhecida por introduzir novas opções de cores para seus modelos de iPhone e, de acordo com relatórios recentes, a gigante da tecnologia está se preparando para revelar uma variante de cor amarelo canário para o iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Esta informação vem de um post na plataforma de mídia social chinesa Weibo.

A Apple tem um histórico de adicionar novas opções de cores para seus modelos de iPhone mesmo após o lançamento inicial. Por exemplo, a empresa lançou uma versão em roxo do iPhone 12 e iPhone 12 mini em maio de 2021, vários meses após seu lançamento inicial em setembro de 2020.

Da mesma forma, no ano passado, o iPhone 13 recebeu uma nova variante de cor Verde em março de 2021, enquanto o iPhone 13 Pro recebeu uma opção de cor Verde Alpino ao mesmo tempo.

Vale a pena notar que a postagem do Weibo sugere que a nova opção de cor amarela pode estar disponível apenas para os modelos não Pro do iPhone 14. Isso pode ocorrer porque as cores brilhantes e vivas podem não se adequar à aparência mais profissional e sofisticada dos modelos do iPhone 14 Pro.

Se a Apple seguir o padrão do ano passado, podemos esperar ver o iPhone 14 amarelo e o iPhone 14 Plus já em março de 2023, junto com outras novas atualizações de software.

Na Índia, o preço do iPhone 14 começa em Rs 71.999 para a variante básica de 128 GB, com os modelos de 256 GB e 512 GB com preços de Rs 81.999 e Rs 1.01.999, respectivamente. O iPhone 14 Plus, por outro lado, começa em Rs 79.999 para a variante básica de 128 GB, com os modelos de 256 GB e 512 GB com preços de Rs 89.999 e Rs 1.09.999, respectivamente.

Leia também

Instagram agora permite que os usuários postem GIFs nos comentários, veja como funciona

Elon Musk diz que suas postagens no Twitter não foram impulsionadas e planeja tomar medidas legais contra o funcionário