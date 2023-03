Apple lançará novo aplicativo autônomo este mês para amantes da música clássica

A Apple anunciou recentemente o lançamento do Apple Music Classical, um aplicativo independente que se concentra na música clássica. Está programado para ser lançado em 28 de março. Inicialmente visando um lançamento para 2021, a empresa falhou sua meta devido a circunstâncias imprevistas. No entanto, depois de adquirir o serviço de música Primephonic, a empresa continuou a trabalhar na aplicação, que já está quase pronta para ser lançada.

Ao contrário de outros aplicativos de música, o Apple Music Classical estará disponível como um lançamento independente na App Store, em vez de ser empacotado nativamente no iOS. Com uma assinatura padrão do Apple Music, os usuários terão acesso ao aplicativo, que oferece “centenas de listas de reprodução selecionadas, milhares de álbuns exclusivos, biografias perspicazes de compositores, guias detalhados para muitas obras importantes, recursos de navegação intuitivos e muito mais”.

A música clássica sempre foi um forte caso de uso para áudio espacial, proporcionando uma maior sensação de presença nas gravações. Dessa forma, o Apple Music Classical oferecerá milhares de gravações de áudio espacial e transmitirá áudio sem perda de alta resolução de até 192 kHz/24 bits. O aplicativo também fornecerá metadados clássicos completos e precisos, facilitando a busca instantânea por gravações específicas.

Embora o Apple Music Classical seja exclusivo para iOS no lançamento, uma versão para Android está em desenvolvimento e estará disponível em breve. O aplicativo oferecerá suporte ao iOS 15.4 e mais recente e estará disponível em todo o mundo onde o Apple Music for oferecido, exceto na China, Japão, Coréia e Taiwan, que serão adicionados posteriormente.

Vale a pena notar que não haverá uma versão nativa do aplicativo para iPad, e o Apple Music Classical não incluirá downloads offline no lançamento. No entanto, com o foco do aplicativo na música clássica, isso pode ajudar a diferenciar o Apple Music de seus concorrentes, como o Spotify.

