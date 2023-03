Apple usará seus próprios modems em 2024: CEO da Qualcomm no MWC 2023

Strap: Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, afirmou que a empresa não tem planos de fornecer modems para a Apple em 2024, mas acrescentou que a decisão cabe à gigante da tecnologia.

A Apple planeja produzir seus próprios chips de modem 5G para o iPhone 2024, afastando-se da Qualcomm, que atualmente fornece os modems. Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, afirmou que a empresa não tem planos de fornecer modems para a Apple em 2024, mas acrescentou que a decisão cabe à gigante da tecnologia.

“Não estamos fazendo planos para 2024, minha suposição de planejamento é que não estamos fornecendo [Apple] um modem em 24, mas a decisão é deles”, disse Cristiano Amon à CNBC no Mobile World Congress que aconteceu em Barcelona.

Amon também observou que a Qualcomm informou aos investidores em 2021 que não esperava fornecer modems para o iPhone em 2023, mas a Apple decidiu continuar por mais um ano. A Apple comprou o negócio de modem da Intel em 2019 por cerca de US$ 1 bilhão, e especula-se que a empresa começará a usar peças internas este ano.

Amon não confirmou se a Apple pagaria as licenças QTL da Qualcomm se mudasse para seus próprios modems, mas afirmou que os royalties eram “independentes do fornecimento de um chip”.

A Qualcomm vem expandindo seus negócios para semicondutores automotivos e aplicações de baixo consumo de energia. A empresa está atualmente envolvida em uma batalha legal com a empresa britânica de semicondutores Arm, que entrou com uma ação nos Estados Unidos contra a Qualcomm. A batalha legal ocorre no momento em que a Qualcomm busca se expandir no mercado de PCs e adquiriu uma empresa chamada Nuvia, cujos chips de servidor são baseados na arquitetura Arm.

Em relação à consideração relatada pelo governo dos EUA de revogar as licenças de exportação de fornecedores dos EUA para a Huawei, Amon afirmou que a Qualcomm tem licenças para vender chips 4G para a Huawei e que a empresa está em conformidade com sua licença. A revogação de sua licença resultaria em um golpe financeiro para a Qualcomm, mas Amon destacou que a empresa é mais diversificada e está crescendo em automóveis e internet das coisas.

