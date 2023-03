Aqia OFERECE EMPREGOS para Auxiliar de Produção, Pesquisador e mais!

A Aqia, indústria química 100% nacional que cria, desenvolve e fabrica ingredientes para o mercado de cosméticos e higiene pessoal, com um amplo portfólio desde 1984, está atrás de novos funcionários para compor seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira a lista de cargos ofertados:

Analista de Aplicação Jr ( Magistral ) – Guarulhos – SP – Efetivo;

Analista de BI – Guarulhos – SP – Efetivo;

Analista de Compras – Guarulhos – SP – Efetivo;

Analista de Processos – Guarulhos – SP – Efetivo;

Analista de Projetos – Guarulhos – SP – Efetivo;

Auxiliar de produção – Guarulhos – SP – Temporário;

Auxiliar de produção ( Fab II ) – Guarulhos – SP – Efetivo;

Auxiliar logístico (Recebimento) – Guarulhos – SP – Efetivo;

Consultor de Vendas – Guarulhos – SP – Efetivo;

Coordenador de Biotecnologia – Guarulhos – SP – Efetivo;

Coordenador de PCP Jr – Guarulhos – SP – Efetivo;

Engenheiro de Processos – Guarulhos – SP – Efetivo;

Mecânico de Manutenção I – Guarulhos – SP – Temporário;

Operador de Empilhadeira ( Manutenção ) – Guarulhos – SP – Temporário;

Pesquisador de Biotecnologia – Guarulhos – SP – Efetivo;

Pesquisador Sênior – Guarulhos – SP – Efetivo;

Técnico de Desenvolvimento – Guarulhos – SP – Efetivo;

Técnico de Laboratório – Guarulhos – SP – Efetivo;

Técnico de Meio Ambiente Jr – Guarulhos – SP – Efetivo;

Vendedor Interno – Guarulhos – SP – Efetivo.

Mais sobre a Aqia e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Aqia, é importante ressaltar que a empresa desenvolve a ciência do bem-estar para a sociedade. Isto é, este é o propósito, o seu compromisso com a sociedade, a sua contribuição para o mundo e nosso legado com impacto positivo para o planeta.

Por fim, além de se tratar de uma empresa referência no seu ramo, a Aqia também se preocupa com a diversidade. Isto é, preza por um ambiente pautado no respeito e igualdade entre todos os colaboradores.

