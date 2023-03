Aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft pode prejudicar Call of Duty no PlayStation, diz Sony

A Sony expressou preocupação com a proposta de aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft e seu impacto no futuro da franquia Call of Duty. De acordo com documentos enviados à Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido, a Sony está preocupada que a Microsoft possa aumentar o preço do Call of Duty, disponibilizá-lo apenas no Xbox Game Pass e/ou degradar a qualidade e o desempenho do jogo no PlayStation.

Ao levantar preocupações sobre a proposta de aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, a Sony apresentou uma situação hipotética em que um jogo Call of Duty poderia ter bugs e erros no nível final se lançado para PlayStation pela Microsoft. Embora a sabotagem intencional seja improvável, a Sony teme que a Microsoft possa priorizar correções de bugs nas versões do jogo para Xbox.

“A Microsoft pode lançar uma versão de Call of Duty para PlayStation, onde bugs e erros surgem apenas no nível final do jogo ou após atualizações posteriores. Mesmo que essas degradações possam ser detectadas rapidamente, qualquer solução provavelmente chegará tarde demais, quando a comunidade de jogadores teria perdido a confiança no PlayStation como um local para jogar Call of Duty”, disse a Sony em um comunicado.

“De fato, como atesta Modern Warfare II, Call of Duty é mais frequentemente comprado apenas nas primeiras semanas de lançamento. Se se soubesse que o desempenho do jogo no PlayStation era pior do que no Xbox, os jogadores de Call of Duty poderiam decidir mudar para Xbox, por medo de jogar seu jogo favorito em um local de segunda classe ou menos competitivo”, acrescentou a Sony.

Além disso, a Sony expressa preocupação com a decisão da Microsoft de manter Call of Duty exclusivamente no Xbox Game Pass e não permitir que a Sony ofereça o título em seu próprio serviço PlayStation Plus. Apesar da Microsoft oferecer à Sony um contrato de 10 anos para o Call of Duty, a fabricante do PlayStation ainda não assinou a licença, indicando um possível desacordo sobre os termos do acordo.

“A Microsoft não demonstrou nenhum compromisso real em alcançar um resultado negociado. Eles arrastaram os pés, engajaram-se apenas quando sentiram que a perspectiva regulatória estava piorando e preferiram negociar na mídia em vez de se envolver com a SIE”, disse a Sony em seu processo CMA. A Sony solicitou que a CMA abordasse suas preocupações por meio de soluções estruturais, como a venda de Call of Duty. A CMA está atualmente analisando documentos e e-mails antes que uma decisão final sobre a aquisição seja divulgada em 26 de abril.

Alegadamente, os reguladores da UE provavelmente aprovarão o acordo de US $ 68,7 bilhões da Microsoft, com os acordos de licenciamento que a Microsoft fechou com a Nintendo e a Nvidia aliviando as preocupações.

