Aquisição do FDIC do SVB Sparks Bank Runs, BoA e Wells Fargo Fears

O Silicon Valley Bank entrou em colapso esta semana, forçando os federais a intervir e assumir o controle – o que agora está tendo um efeito cascata em todo o país … e se manifestando em muito medo em todo o país.

ICYMI … o FDIC assumiu as operações do SVB na sexta-feira devido a saques em massa que estavam acontecendo entre seus muitos clientes – isso depois que quase todos ficaram assustados com a notícia de que eles tentavam obter mais capital em meio a investimentos (títulos lastreados em hipotecas e sei lá) que eles fizeram ultimamente, que estão começando a sair pela culatra/vencer.

Como resultado, as pessoas começaram a sacar seu dinheiro do banco de uma só vez… o que se traduz em uma boa e velha corrida bancária — como as que vimos durante a Grande Depressão.

Algumas fotos/vídeos estão começando a circular na internet, e as filas que se formam do lado de fora das filiais do SVB – especialmente na Bay Area, onde estão quase todas sediadas – são assustadoras. As pessoas obviamente estão se reunindo para tentar recuperar seu dinheiro, mas pode ser tarde demais neste momento … uma vez que o FDIC se envolve, uma fila é formada – e há apenas um punhado de garantias que eles podem fazer de acordo com a lei federal. O valor-chave, é claro, é de US$ 250 mil.

Linha se formando na frente $SIVB escritório, clientes tentando sacar dinheiro antes do FDIC de segunda-feira. Me lembra uma corrida a banco em Moscou nos anos 90 pic.twitter.com/4GRiKDg8hr — serge morrell (@serge_88) 10 de março de 2023

@serge_88

O FDIC garante até $ 250.000 para qualquer depositante em bancos protegidos pelo governo federal – nada mais do que isso não é prometido de volta … e os relatórios indicam grande parte da clientela do SVB – normalmente imersa no mundo das startups de tecnologia, que geralmente têm barcos de ativos depositados – pode ter muito mais do que apenas isso … que pode ser perdido quando a poeira baixar.

Além disso, agora há relatos de congelamento de contas do Wells Fargo para pessoas que estão tentando sacar e transferir fundos. O Bank of America também está sendo arrastado por isso – ambos são tendências, com muitos usuários do Twitter sugerindo que todos retirem seu dinheiro o mais rápido possível.

Um “problema técnico” está fazendo com que alguns clientes do Wells Fargo vejam depósitos ausentes em suas contas, diz o banco. https://t.co/C8OYnW5P6S — NBC News (@NBCNews) 10 de março de 2023

@NBCNews

A WF citou um “problema técnico” que seus clientes podem estar enfrentando, mas está dizendo para não entrar em pânico. BoA tem estado quieto até agora, mas também não parece que nada de concreto tenha acontecido ainda em seu tribunal – apenas especulações/previsões de coisas que possivelmente virão.