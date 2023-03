Araguaia tem novas OPORTUNIDADES de emprego; veja as regiões

A Araguaia é uma empresa especializada na distribuição de fertilizantes e produtos agropecuários do Brasil. Fundada em 1978, atualmente a corporação está presente em vários estados do território brasileiro, além do Distrito Federal. Recentemente, a companhia anunciou novas oportunidades de emprego ao redor do país. Confira, a seguir.

Araguaia divulga novas vagas de emprego no país

A Araguaia está presente no mercado desde a década de 70, sendo hoje uma das maiores distribuidoras de fertilizantes e itens agropecuários do Centro-Oeste do país. Neste momento, a corporação está presente em diversos estados do Brasil, incluindo Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Pará.

Para manter a qualidade dos produtos e dos serviços, a Araguaia conta com uma equipe profissional altamente determinada a continuar fazendo história e a trazer os melhores resultados para a empresa como um todo.

Há pouco tempo, a companhia publicou novas vagas de emprego dentro do seu site de recrutamento. Confira.

Caixa – Colíder / MT;







Analista de Qualidade – Anápolis / GO;







Eletricista de Manutenção – Rondonópolis / MT;







Analista de Logística – Anápolis / GO;







Consultor de Vendas – Catalão / GO;







Gerente de Grandes Contas – Sorriso / MT;







Mecânico de Manutenção Industrial – Paranaguá / PR;







Auxiliar de Mecânico – Paranaguá / PR;







Estoquista – Água Boa / MT.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

A Araguaia está sempre divulgando novas oportunidades de emprego em seu portal de recrutamento. Dentro dele, é possível verificar todas as informações referentes às vagas, como requisitos e benefícios.

Caso tenha interesse em um dos cargos listados acima, basta entrar no site 123empregos e enviar seu currículo.

