Aramina (SP) abre concurso público para cargos de nível médio e superior

A Prefeitura do município de Aramina, no estado de São Paulo, está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais de nível médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da administração pública.

Os salários vão de R$ 1.347,02 a R$ 4.390,96 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é a Aplicativa.

Vagas e salários Aramina – SP

Ao todo, a Prefeitura de Aramina – SP oferece 14 vagas para contratação imediata, além das vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total de vagas, 14 vagas são para cargos de nível médio ou técnico e nove para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Agente de combate às endemias – 1 vaga;

Agente de saneamento – 1 vaga;

Auxiliar de saúde bucal – 1 vaga;

Técnico em enfermagem – 1 vaga.

Nível superior completo

Analista de recursos humanos – 1 vaga;

Contador – 1 vaga;

Controle interno – 1 vaga;

Coordenador pedagógico – 1 vaga;

Enfermeiro – 1 vaga;

Engenheiro civil – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Médico ESF – 1 vaga;

Psicólogo – 1 vaga;

Terapeuta ocupacional – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Aramina – SP variam entre R$ 1.347,02 a R$ 4.390,96 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salários que vão de R$ 1.347,02 a R$ 2.420,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior, os salários variam entre R$ 2.332,70 a até R$ 4.390,96 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Prefeitura de Aramina – SP é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Quer saber mais sobre os requisitos necessários para ingresso em serviços públicos? Clique aqui e assista o conteúdo especial sobre o assunto.

Inscrições Aramina – SP

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Aramina – SP têm até o dia 31 de março de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Aplicativa.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 60,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas concurso Aramina – SP

O concurso público para a Prefeitura de Aramina – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

A prova objetiva do concurso Aramina – SP será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório.

Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto;

O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova;

Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, e multiplicar pelo número de questões acertadas;

O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva;

Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta);

O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso Público.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 23 de abril de 2023.

O concurso possui validade de dois anos podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período a critério da administração municipal.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.