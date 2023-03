Árbitro Jason Herzog explica paralisação do Bellator 292 após confusão de chute baixo e responde aos críticos

Demorou um pouco, mas no final o árbitro Jason Herzog fez a escolha certa.

Herzog foi o terceiro homem na gaiola para Alexandr Shabliy x Tofiq Musayev, uma luta das quartas de final do Bellator Lightweight World Grand Prix que começou na sexta-feira em San Jose, Califórnia, no Bellator 292. A luta terminou em nocaute técnico no terceiro round quando Musayev foi derrubado por um chute no corpo e não conseguiu se recuperar.

No entanto, a sequência final foi tudo menos clara quando aconteceu em tempo real, com Herzog inicialmente pausando a ação para lidar com Musayev aparentemente reagindo a um golpe baixo. Replays mostraram que o calcanhar de Shabliy acertou o copo de Musayev enquanto ele descia após o chute acertar. Herzog falou com o lutador azerbaijano ferido por meio da ajuda de um tradutor, perguntando se ele poderia continuar, mas Shabliy recusou duas vezes.

Embora Herzog tenha recebido comentários confusos e críticos nas redes sociais, ele foi justificado no final da noite, quando o presidente do Bellator, Scott Coker, anunciou após a luta que o chute de Shabliy quebrou a costela de Musayev.

Falando com MMA Underground logo após o término da luta, aqui está como Herzog explicou sua ligação:

“Podemos ver no replay e posso ver em tempo real que foi um golpe justo. Mas há um contato acidental com o copo no caminho para baixo, também podemos ver isso. Os tiros do copo são muito difíceis porque, como sabemos, às vezes um pincel leve causa muitos danos, então devemos dar a ele um pouco de tempo para isso. Mas o golpe justo é o que causou o dano real aqui. Não vamos permitir que um lutador continue, obviamente se ele não puder continuar vamos parar essa luta. O golpe justo é o que causou o significado desse dano que ele está sentindo. O contato acidental com o copo foi o que lhe deu tempo.”

Herzog também respondeu a um par de críticos online no final da noite:

“O mais burro”. Não tenho certeza, Garrett, ouvi alguns de seus trabalhos. Mas você é um ‘Analista de luta’ com uma marca de seleção azul, então provavelmente está certo. https://t.co/eQR7VI4Y5N — Jason Herzog (@JasonHerzogMMA) 11 de março de 2023

Em seus comentários ao MMA Underground, Herzog também explicou como foi sua conversa com o tradutor de Musayev.

“Trouxemos o tradutor dele para garantir que foi totalmente comunicado a ele que, se ele não puder continuar, esta luta será encerrada devido a esse golpe justo e será um nocaute técnico”, disse Herzog. “O tradutor fez isso uma vez, [Musayev] balançou a cabeça, meio assentindo. O tradutor se afastou e eu disse: ‘Volte. Quero ter certeza de que isso está bem claro para você. Se você não pode continuar, esta luta acabou por nocaute técnico.’ Ele disse isso novamente da melhor maneira que eu esperava, [Musayev] balançou a cabeça não, ele não pode continuar, então a luta acabou por causa de um nocaute técnico.

“Um pouco feio de assistir, tipo, ‘Ei, o que está acontecendo aqui?’ Mas há duas coisas que podemos ver claramente no replay. Um, que os golpes iniciais foram justos; dois, que ele escovou o copo ao descer. Então, damos um pouco de tempo a essas duas coisas e o crédito vai para o golpe TKO, o que foi.