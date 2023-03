Árbore Engenharia OFERECE EMPREGOS em SP

A Árbore Engenharia, empresa com mais de 20 mil unidades entregues e que aparece entre as 15 maiores construtoras do Brasil, está atrás de novos colaboradores no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista de Controladoria – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Legalização – Campinas – SP – Efetivo;

Analista Jurídico – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo (almoxarife) – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo (almoxarife) – Itu – SP – Efetivo;

Auxiliar de Atendimento – Campinas – SP – Efetivo;

Auxiliar de compras – Campinas – SP – Efetivo;

Auxiliar de Engenharia – Grande SP – Efetivo;

Auxiliar de Engenharia – ITU – Campinas – SP – Efetivo;

Auxiliar de Engenharia – Pré obra | Campinas – SP – Efetivo;

Comprador(a) – Campinas – SP – Efetivo;

Coordenador de vendas – Itupeva – SP – Pessoa jurídica;

Encarregado de Obras | Interior de São Paulo – Itu – SP – Efetivo;

Engenheiro(a) – Interior – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Engenheiro(a) – São Paulo – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Estagiário(a) – São Paulo – SP – Estágio;

Mestre de Obras – Interior – Jaguariúna – SP – Efetivo;

Servente de Obras – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico de Segurança do Trabalho – Efetivo.

Mais sobre a Árbore Engenharia e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Árbore Engenharia, vale frisar que a empresa surgiu em Belo Horizonte, em maio de 1998. De lá pra cá, a Árbore Engenharia atingiu a marca demonstra o compromisso com a plena satisfação de seus clientes e colaboradores, também atendendo a todos os requisitos técnicos da Caixa Econômica Federal no tocante a financiamentos habitacionais.

A Árbore Engenharia atua no segmento de baixa, média e alta renda, executando obras no regime de empreitada global para grandes incorporadoras, tendo também empreendimentos com incorporação própria no mercado de obras residenciais. Assim, a Árbore Engenharia alia conhecimento, tradição, know-how e tecnologia, destacando-se ainda mais como uma das principais empresas prestadoras de serviços do setor.

