A ArcelorMittal, lidera o mercado global de aço e desenvolveu a abertura de um novo processo seletivo a fim de contratar profissionais qualificados e talentosos para a composição de uma nova equipe. A seguir, confira as vagas disponíveis e as regiões de atuação.

ArcelorMittal abriu novas vagas de EMPREGO em regiões do país

Atualmente, a ArcelorMittal possui unidades industriais presentes no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina e deseja conquistar o Brasil inteiro. Diante disso, a empresa está com novas oportunidades de empregos abertas para aqueles que almejam pelo seu crescimento profissional.

Trata-se de uma empresa que oferece a todos os seus colaboradores vários benefícios, além de um ambiente de trabalho dinâmico e inclusivo com oportunidade de crescimento. Confira, a seguir, as vagas disponibilizadas e todas as informações referentes à participação dos candidatos.

Oper. de Logística (Exclusivo PCD – 5 vagas disponíveis) – Guarulhos/SP;







Téc. de Segurança do Trab. II – Três Lagoas/MS;







Vigia Patrimon. (2 vagas disponíveis) – Carbonita/MG;







Supervis. Ade Silvicultura – Dionísio/MG;







Pedreiro – Carbonita/MG;







Supervis. de Prod. de Carvão – Carbonita/MG;







Estagiário de Contabilidade – Belo Horizonte/MG;







Auxili. de Serv. Florestais (13 vagas disponíveis) – Carbonita/MG;







Espec. de Descarbonização (Atuação de Energia Limpa) – Serra/ES;







Estagiário de Tecnologia da Informação – Contagem/MG.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas vagas exigem tempo de experiência de no mínimo seis meses.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar nas oportunidades anunciadas, basta seguir as orientações publicadas no site 123 empregos e enviar um currículo para análise.

