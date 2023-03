Argos ABRE CARGOS presenciais e HOME OFFICE

A Argos Global Partners Services, empresa de serviços e logística que trabalha em parceria com seus clientes, está atrás de novos colaboradores para trabalharem nos estados de Rio Grande do Sul e de São Paulo, sem falar nas oportunidades remotas. Dito isso, antes de dar mais detalhes, confira a lista de vagas ofertadas:

Analista de Supply Chain JR – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Compras – Canoas – RS – Pessoa jurídica;

Assistente de Supply Chain – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Auxiliar de Supply Chain – São Paulo – SP;

Auxiliar de TI – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Banco de Talentos – ARGOS – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Comprador Pleno – São Paulo – SP – Pessoa jurídica.

Mais sobre a Argos e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Argos, é válido frisar que trata-se de uma empresa com quase 25 anos de história, fundada em 1998. Com o passar dos anos, conquistou o mercado prestando serviços à área de suprimentos, com projetos diferenciados, consistentes e eficientes.

Em resumo, a empresa desenvolve serviços customizados adequando-se às necessidades de seus clientes. Ao longo de quase 25 anos de experiência tornou-se especialista na comercialização de peças e produtos, desenvolvendo soluções em diferentes mercados e buscando oportunidades de racionalizações logísticas, assim como, reduções de custos.

Por fim, se você é inquieto, dinâmico, tem pensamento globalizado, gosta de desafios, valoriza o trabalho em equipe e se lança com bravura e ética em busca de seus objetivos, você já tem tudo pra ser um colaborador da Argos!

