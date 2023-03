Ari Emanuel elogia ‘ótimo relacionamento com a ESPN’, mas observa que há ‘muitos compradores’ para o próximo acordo de direitos de transmissão do UFC

Os acordos de direitos de transmissão continuam sendo o principal gerador de receita para esportes nos Estados Unidos há décadas, mas, apesar das preocupações de que talvez o mercado esteja supersaturado, as redes ainda estão mais do que dispostas a pagar muito dinheiro para conseguir os cobiçados pacotes de esportes ao vivo.

Tal como está, a ESPN é atualmente o parceiro de transmissão exclusivo do UFC depois de assinar um contrato de sete anos no valor de cerca de US $ 300 milhões por ano. Como parte de uma extensão de dois anos que agora vai até 2025, a ESPN também mantém os direitos exclusivos de todas as transmissões pay-per-view do UFC, que é outra máquina lucrativa de lucro para a potência do MMA.

O CEO da Endeavor, Ari Emanuel – empresa controladora do UFC – reconhece que os acordos de direitos esportivos continuaram a crescer nos últimos anos, especialmente com a NBA prestes a negociar um novo contrato, já que o acordo atual da liga também expira em 2025.

Quando se trata do acordo do UFC, Emanuel não teve nada além de críticas elogiosas ao relacionamento que a empresa manteve com a ESPN, mas ele também não pode negar que há muitos parceiros em potencial no mercado disputando lucrativos acordos de direitos esportivos.

“Temos um ótimo relacionamento com a ESPN, amamos nosso relacionamento com eles e ainda temos um ano até podermos iniciar nossa renovação”, disse Emanuel durante uma aparição na conferência Morgan Stanley Technology, Media and Telecom. “Acho que será um resultado positivo para ambas as partes, mas há muitos compradores por aí.”

As chamadas guerras do streaming provocaram lances ainda mais altos para pacotes de direitos esportivos, o que aumenta as apostas para as redes tradicionais e canais a cabo. A Amazon pagou cerca de US$ 1 bilhão por ano para obter os direitos exclusivos dos jogos de futebol americano de quinta à noite com a NFL.

Embora não seja tão lucrativo quanto o UFC, a Major League Soccer também fechou recentemente um contrato de 10 anos e US$ 2,5 bilhões com a Apple, que resultará na maioria dos jogos da liga atrás de um acesso pago para um serviço de assinatura como a Amazon.

Mesmo antes de possuir o UFC, Emanuel e Endeavor (anteriormente William Morris Endeavor) representaram a promoção durante os acordos de direitos esportivos com a FOX e eventualmente com a ESPN, então este é um terreno familiar para o executivo de longa data.

“Se você apenas olhar para os direitos esportivos, a Fórmula 1 nos Estados Unidos, quando penso em US$ 5 milhões a US$ 95 milhões [per year]. Hóquei, eu acho que foi [$240 million per season]você viu o que a NFL fez ”, observou Emanuel depois que a NFL assinou um acordo no valor de mais de US $ 100 bilhões em 2021.

“Temos um bom conhecimento porque temos 150 esportes que representamos na IMG, onde os direitos esportivos são internacionais e para onde eles estão indo para o mercado interno, nosso negócio Big 10 que acabamos de fechar. Representamos Wimbledon em sua renegociação. Portanto, temos uma boa noção de para onde está indo.”

O acordo do Big 10, que a Endeavor negociou, terminou com a conferência de poder ganhando US$ 7 bilhões em um contrato de sete anos com a FOX, CBS e NBC. A Turner Sports, a Apple e a Amazon também estiveram envolvidas em negociações para potencialmente conseguir o acordo das 10 grandes.

Isso estabelece um precedente considerável para o que o UFC buscará ganhar em seu próximo contrato de direitos de transmissão, especialmente porque Emanuel elogia o crescimento contínuo da promoção após um grande número de ingressos esgotados em arenas nos últimos anos, sem mencionar os lucros recordes gerados no ano. ao longo do ano.

“Você tem seis compradores no mercado”, disse Emanuel. “Quando fechamos nosso primeiro contrato com o UFC, havia um comprador e o comprador era Bob Iger, na verdade. Ele é o único que realmente trouxe isso.

“Acho que fizemos um trabalho incrível para o crescimento da ESPN+ e da ESPN e temos a The Contender Series. Agora eles apenas pediram O ultimo lutador que Conor McGregor está ligado. Então, no geral, é um dos esportes que mais cresce por aí, isso é demográfico, social e masculino/feminino e categoria de idade.”