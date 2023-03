Ariana Grande comemora o 10º aniversário de CONFIRA com seu falecido ex Mac Miller

Ariana Grande segura Mac Miller’s memória perto de seu coração quando ela comemorou o 10º aniversário de “The Way”, uma música colaborativa que eles fizeram em 2013.

Ariana Grande teve altos e baixos em sua vida, porém, tenta cantar sobre os bons momentos, como a música que fez com o ex-namorado Mac Miller, que faleceu em 2018 devido a uma overdose acidental.

O relacionamento de Ariana Grande e Mac Miller foi muito prolífico para sua carreira musical

A música “The Way” foi uma das primeiras músicas que ela colaborou com o falecido rapper, porém, há outra música que também é ótima, a música “My Favorite Part” que é uma música bem diferente do que Miller está acostumado .

Em ambas as contas, ficou muito claro que os cantores tinham muita química juntos e isso pode ser visto não apenas no vídeo, mas também na performance ao vivo abaixo.

“The Way” deve ser uma música que significa muito para Ariana Grande já que foi a primeira música que ajudou Miller e ela a entrar na cena, já que foi a primeira música do Top 10 a estar na Billboard Hot 100.

Ariana Grande comentou a conta do fã com um poderoso “eu te amo”

A conta de fã de Ariana Grande (@honeymoonavenue) adicionou um clipe do videoclipe para comemorar o aniversário, e a cantora repostou o vídeo com a legenda “Eu te amo”. E então comentou o vídeo com outro “eu te amo”.

Ariana Grande estava com Mac Miller por dois anos e acabou com as coisasdepois que ele saiu com o comediante Pete Davidson e ficou noivonessa época, Mac Miller faleceu.