Ariana Madix sorri para casamento mexicano de amiga em meio a escândalo de traição

Ariana Madix não parece se importar com o mundo em meio ao escândalo de trapaça que por Tom Sandoval dar Raquel Leviss empurrei-a para dentro … basta dar uma olhada nessas fotos!

A estrela de “Vanderpump Rules” esteve no México neste fim de semana para o casamento de um amigo, e com base no que estamos vendo aqui … ela não poderia estar mais feliz entre os convidados e moradores locais … mostrando nada além de sorrisos e movimentos de dança isso certamente mostra que ela está de bom humor.

AM também está vestida com esmero e com ótima aparência também … parece que ela conseguiu manter sua mente fora do drama de volta para casa com umas pequenas férias ao sul da fronteira. Bom para ela!

Claro, as coisas ainda estão bastante inquietas aqui em LA… especialmente para Tom e sua órbita de amigos – incluindo seu parceiro de negócios, Tom Schwartz, que diz que seus empreendimentos em restaurantes sofreram um pouco em meio a toda essa confusão. Há muita reação contra os Toms agora.



Conforme relatamos … Tom tem pediu desculpa para o caso algumas vezes agora, como tem Rachel. Apesar disso, fomos informados de que Ariana não está aceitando seu mea culpa – e que, por enquanto, não há chance de reconciliação.

Lisa Vanderpump ela mesma pediu desculpas não vai cortar, e sugere que uma entrevista adequada pode ser a melhor maneira de limpar o ar. E sim, os acampamentos estão se formando dentro das paredes do show, com diferentes membros do elenco apontando o dedo por tudo isso.

O tempo dirá como tudo isso vai acabar quando a poeira baixar … mas no momento, parece que Ariana está solteira e pronta para se misturar. Ela parece muito radiante nessas fotos.

Enquanto isso… Tom, Raquel e todos os outros terão que enfrentar a tempestade aqui em Tinseltown, figurativa e literalmente. O tempo tem estado muito ruim ultimamente.