Aríetes no modo desmontagem: Matthew Stafford entre as vítimas em potencial, por relatório

Tele Los Angeles Rams estiveram nas manchetes recentemente, mas não por seu desempenho em campo. A equipe, antes conhecida por sua recusa em reconstruir, agora está em um modo de desmontagem total enquanto se dirige para a entressafra de 2023 da NFL. E isso significa que alguns jogadores de renome podem estar de saída, incluindo o quarterback Mateus Stafford.

De acordo com o repórter da NFL Michael Lombardios Rams estão ligando para as equipes sobre como lidar Staffordapesar de ter dado a ele uma extensão de contrato de $ 160 milhões há apenas um ano.

Stafford: É um sentimento especialPA

“Matt Stafford está totalmente disponível”, disse Lombardi em “O Show de Pat McAfee” Quinta-feira. “Eles adorariam trocá-lo. Eles não podem fazer isso facilmente, porque ele tem $ 57 milhões garantidos. Mas eles estão tentando sair disso. Eles chamaram times, eu sei disso.”

A versão oficial dos Rams diz o contrário

Director Geral Os Sneads disse durante uma coletiva de imprensa que a equipe “vai confiar definitivamente em” Stafford, que ele chamou de “um de nossos pilares”. Embora o contrato de Stafford seja um obstáculo a ser resolvido em qualquer negociação potencial, há uma chance de que outra equipe possa assumir parte de seu dinheiro garantido ou renegociar o contrato totalmente.

Stafford era adquirido pelos Rams antes do 2021 temporada em uma negociação de grande sucesso com o Lions, que incluiu duas escolhas de draft na primeira rodada. Ele lançou 41 touchdowns, o recorde de sua carreira, e levou o Rams a uma Super Bowl LVI vitória.

No entanto, lesões na linha ofensiva, no elenco de apoio e na própria saúde o limitaram a apenas nove jogos em 2022. Apesar disso, ele continua sendo um titular acima da média quando está saudável.

Ainda não se sabe se Stafford permanecerá com os Rams ou será negociado, mas é improvável que ele tenha um mercado comercial sério até o meio do verão. E com uma perda líquida de US$ 54 milhões se ele for negociado antes de 1º de junho, os Rams teriam que considerar cuidadosamente suas opções antes de fazer qualquer movimento.