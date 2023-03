ARTERIS anuncia nova tabela de EMPREGOS em várias áreas

A Arteris, grande companhia do setor de concessões de rodovias, anuncia abertura de novas vagas de empregos para profissionais diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Analista de Comunicação Sr Assistente Técnico Motorista de Caminhão Operador de Guincho Aprendiz Administrativo Operador de CCA Especialista Tributário Auxiliar de Laboratório Estagiário Assistente Jurídico Gerente de Desempenho de Projetos Analista de Seguros Sr Analista de Meio Ambiente Supervisor de Tráfego Operador de Pedágio Assistente de Monitoração Líder de 0800 Analista de Controladoria Pl Analista de CCO Pl Analista de Planejamento Físico Assistente Pessoal Laboratorista Analista de Planejamento Sr Inspetor de Fiscalização Advogado Pl Analista de BI Operador de Guincho Pesado Analista de Engenharia PL Auxiliar de Topografia Topógrafo Assistente de Faixa de Domínio Jovem Profissional Analista Contábil Jr Analista de Assuntos Regulatórios Sr Auxiliar de Balança Rasteleiro Operador de Service Desk Técnico de Seg. do Trabalho Técnico de Manutenção Analista de Gestão de Obras Sr Arquiteto de Soluções Analista de RH

Sobre a Arteris

Somos especializados em gestão de rodovias. Ao todo, administramos 3.200 quilômetros de vias no Brasil, conectando pessoas e dinamizando o transporte de cargas entre alguns dos mais importantes eixos econômicos do País. Estamos presentes em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, com cinco concessões federais – Fernão Dias, Régis Bittencourt, Litoral Sul, Planalto Sul e Fluminense -, além de duas estaduais – Intervias e ViaPaulista.

Três características essenciais em funcionários e colaboradores

AGILIDADE: Um bom funcionário deve ser flexivél e ágil na tomada de decisões. Os funcionários precisam saber responder às suas responsabilidades com rapidez e eficiência, sem comprometer o desempenho da equipe e da empresa. INICIATIVA: Expressar ativamente opiniões e suas idéias é uma condição necessária para excelentes funcionários. Aqueles que estão dispostos e determinados a participar e até liderar as mudanças e ações da empresa indicam seu desejo de cooperar com o desenvolvimento do negócio. FLEXIBILIDADE: Assim como as empresas devem se tornar cada vez mais flexíveis, os bons funcionários também devem possuir a característica da flexibilidade. Como estarão lidando com diferentes culturas e diferentes situações ao longo de suas carreiras, precisam ser flexíveis e sempre abertos a mudanças caso precisem alterar algum projeto, ação, programa ou mesmo posicionamento.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Bizut e cadastra-se na função desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

