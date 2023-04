Artesãos e fotógrafos penedenses vão expor trabalhos durante a 1ª Jornada Criativa de Penedo

Assessoria SETUR

Evento é gratuito e vai acontecer no dia 31, às 14h, no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto

Profissionais penedenses terão a oportunidade de expor os seus trabalhos durante a 1ª Jornada Criativa de Penedo, evento que também marcará o lançamento oficial da candidatura da cidade para a Rede de Cidades Criativas, da Unesco.

O evento é gratuito e vai acontecer no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, o antigo Cinema São Francisco, a partir das 14 horas.

O público poderá ver de perto os trabalhos dos fotógrafos James Dantas, Kamylla Feitosa, Bruno Vieira e Matheus Santos. Além de materiais exclusivos do Circuito Penedo de Cinema e as artes do Seu Artesão e do Encantarte Ateliê, que será representado pela sua fundadora, a artesã Eliene Fernandes.

A jornada terá a participação de especialistas em economia criativa que, juntamente com a prefeitura, irão assumir o compromisso de fomentar e desenvolver esse setor produtivo em Penedo, especialmente na área do Cinema.

Na ocasião, também será assinado, pelas entidades comprometidas, o Consórcio Penedo Cidade Criativa.

O Secretário de Turismo Jair Galvão é um dos palestrantes do evento, que terá, ainda, os seguintes convidados: Joaquim Cartaxo, arquiteto urbanista e diretor superintendente do Sebrae Ceará; Luiz Alberto Machado, economista com especialização em Desenvolvimento Latino-Americano; Raquel Pellegrini, jornalista, pós-graduada em Cinema e Linguagem Audiovisual e chefe do Departamento de Cinema da Secretaria de Cultura de Santos/SP; Eduardo Barroso, designer, ilustrador e pintor e especialista na Rede Mundial de Cidades Criativas; e Elder Maia, doutor em Sociologia, especialista em Economia Criativa e professor da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

Faça a sua inscrição através do link https://doity.com.br/lancamento-da-candidatura-de-penedo-para-cidade-criativa-unesco-1-jornada-criativa-de-penedo/ e participe.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUR