Artwalk OFERECE EMPREGOS em TRÊS ESTADOS

A Artwalk, empresa que é a maior rede especializada em cultura sneaker e moda Urban streetwear do Brasil, que inspira o lifestyle urbano e de maneira fresh conectada ao mundo, está atrás de novos colaboradores no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre, conheça a lista de oportunidades:

Auxiliar de loja- São Caetano do Sul – SP – Efetivo;

Auxiliar de Loja – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Loja – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Loja II – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Loja – Diadema – SP -Efetivo;

Futuras Oportunidades Artwalk – Rio de Janeiro – RJ – Banco de talentos;

Vendedor (a) de Loja – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor (a) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor (a) – Curitiba – PR – Banco de Talentos.

Mais sobre a Artwalk e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Artwalk, é válido destacar que estamos falando dos principais parceiros estratégicos dos players globais: Nike, Jordan Brand, Adidas, Vans, Puma. Isto é, além da enorme responsabilidade em elevar e democratizar a cultura sneaker no Brasil, traz sempre em primeira mão todos os lançamentos globais, produtos exclusivos, com a mais alta tecnologia e qualidade.

Além disso, está presente nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país, são 72 lojas físicas que contam com profissionais dispostos a proporcionar a melhor experiência de compra para você, seja em na loja online que atua 24/7, nas lojas de varejo e através do APP nativo que amplia o acesso a todos os canais e experiência dos consumidores.

