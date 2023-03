As 10 melhores alternativas de Picuki para o Instagram de 2023

picuki é uma ótima ferramenta da web que ajuda você a navegar por dados detalhados de qualquer perfil do Instagram sem fazer login na sua conta. É bem conhecido e popular em todo o mundo, e milhões de pessoas o usam regularmente.

No entanto, muitas alternativas de Picuki estão disponíveis para fazer a mesma tarefa. Então, se você quiser usar algo novo, será melhor conhecê-los.

Neste artigo, compartilharei os melhores aplicativos visualizadores do Instagram para você que têm todo o potencial de uma alternativa Picuki.

Top 10 Alternativas Picuki | Sites como Picuki 2023

Eu compilei as melhores alternativas do Picuki abaixo para você a partir de vários aplicativos disponíveis, para que você não precise investir tempo na pesquisa. A descrição da ferramenta ajudará você a ter uma ideia clara sobre ela e escolher a melhor para rastrear o perfil de alguém ou analisá-lo para fins comerciais.

1. Gramhir

O Gramhir é o primeiro da minha lista dos melhores aplicativos de visualização do Instagram e uma ótima alternativa do Picuki usada por milhões em todo o mundo.

Ele libera a oportunidade de analisar qualquer conta pública do Instagram e obter estatísticas sem fazer login na sua conta. Você também pode visualizar postagens, histórias, hashtags, etc., de forma totalmente anônima.

A melhor parte do Gramhir é que ele está disponível em uma versão web, então você não precisa baixar nada e pode acessar todos esses recursos gratuitamente. Mas um problema dessa plataforma é que ela não tem a opção de baixar vídeos.

2. Instaxyz

O próximo nome na minha lista dos melhores aplicativos visualizadores do Instagram é o Instaxyz, que possui todos os recursos necessários para ser uma alternativa perfeita ao Picuki.

Você só precisa acessar o site e inserir qualquer hashtag, nome de usuário ou URL, e ele fará uma análise. Sem limites, você pode verificar postagens, seguidores e estatísticas detalhadas de qualquer conta pública do Instagram.

A única desvantagem deste site é que uma opção de download deve estar disponível. No entanto, esta ferramenta rápida e segura pode facilitar o seu trabalho.

3. Picnob

O Picnob é outra ótima alternativa do Picuki e um dos melhores aplicativos de visualização do Instagram com alguns ótimos recursos que ajudam você a visualizar qualquer conta do Instagram anonimamente.

Ele tem uma barra de pesquisa na parte superior onde você pode inserir qualquer nome de usuário, hashtags, etc., e mostrará tudo.

O Picnob também permite que você baixe qualquer vídeo e foto do Instagram em alta qualidade, como faz o Picuki, o que pode ser um recurso útil.

E tudo acessível por meio de uma página na web e disponibilizado gratuitamente, o que torna seu trabalho mais fácil e barato.

4. IGLookup

IGLookup é a próxima alternativa Picuki na minha lista. Ele ajuda você a navegar em qualquer perfil do Instagram como convidado e oferece autoridade para visualizar tudo o que eles publicam sem fazer login.

Você só precisa navegar até o site e clicar no botão Espiar agora. Em seguida, ele perguntará o nome de usuário que você deseja verificar; clique em Acessar agora depois de inserir isso. O IGLookup levará algum tempo para preparar os resultados e colocá-los à sua frente.

Embora seja um site de uso gratuito, pode aparecer anúncios pop-up que podem ser irritantes, mas você não pode fazer nada a respeito.

5. AssistirInsta

WatchInsta é outra alternativa da minha lista que permite acessar qualquer perfil que você goste com apenas alguns cliques.

Esta plataforma web gratuita tem uma interface simples, então você não terá dificuldade em navegar pelas várias opções e visualizar qualquer postagem do usuário.

Outro recurso é que você pode exportar todas as postagens como um arquivo ZIP, ajudando a recuperar qualquer conta.

É atualizado regularmente com novos recursos que o tornam mais divertido e emocionante.

6. InstaDP

InstaDP é uma ferramenta online que ajuda você a baixar fotos, fotos, vídeos, histórias, rolos e destaques do perfil do Instagram com apenas alguns cliques. A melhor coisa é que todos eles são baixados em alta qualidade.

Você só precisa navegar em seu site, selecionar a opção que deseja baixar e inserir a URL na próxima tela. Ele exibirá o conteúdo e você poderá clicar facilmente no botão Download para salvá-lo em seu dispositivo.

7. Dumpor

Dumpor é o próximo nome na minha lista dos melhores aplicativos visualizadores do Instagram e possui muitos recursos que o tornam uma ótima alternativa ao Picuki.

Você pode procurar postagens, fotos, vídeos e histórias de qualquer perfil do Instagram anonimamente com a ajuda desta ferramenta baseada na web. Não só isso, mas também permite baixá-los em seu computador com apenas um clique.

Ele pode ser usado para obter dados precisos sobre qualquer perfil e hashtags para que você possa analisá-los para facilitar seu trabalho.

8. InStalker

Se você é um usuário do Android, pode baixar facilmente o InStalker, uma ótima alternativa ao Picuki, na Google Play Store.

Sem criar uma conta, ele fornece muitos recursos e opções, como visualizar perfis, fotos, vídeos e seguidores do Instagram.

O InStalker também possui um downloader embutido que pode baixar facilmente qualquer coisa de qualquer perfil público do Instagram.

9. SmiHub

SmiHub é um nome bem conhecido para os melhores aplicativos visualizadores do Instagram, pois oferece muitos recursos diretamente por meio de uma página da web.

Você pode visualizar e baixar fotos de perfil, fotos, vídeos, rolos, histórias e destaques da história com apenas alguns cliques.

Possui uma interface simples e, ao navegar no site, você vê todos os recursos e opções em um só lugar. Você pode inserir o nome de usuário, verificar o captcha, clicar no botão Enter e pronto.

10. StorySaver

Por último, mas não menos importante, na minha lista dos melhores aplicativos visualizadores do Instagram está o StorySaver, que possui uma interface simples e você pode visualizar ou baixar anonimamente as histórias de qualquer usuário do Instagram.

Possui uma versão web com uma interface simples onde você só precisa colar o link e clicar no botão Download.

Embora seu nome sugira que é um StorySaver, você também pode baixar vídeos do Instagram e destaques da história com alguns cliques.

Conclusão

Portanto, esses foram os melhores aplicativos de visualização do Instagram que podem ser comprovadas como ótimas alternativas ao Picuki. Eles são melhores que os outros e você pode usar qualquer um para realizar sua tarefa facilmente. Se você ainda tiver dúvidas, sinta-se à vontade para deixar suas perguntas nos comentários abaixo.

LEIA TAMBÉM: