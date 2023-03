As 6 principais maneiras de corrigir falha ao carregar o erro de salvamento de dados no Elden Ring

Elden Ring é um RPG de ação e aventura que está ficando mais popular a cada dia. Mais e mais jogadores estão baixando o jogo. Os jogadores adoram e tentam completar as missões fazendo pausas suficientes. No entanto, muitos usuários salvaram o progresso do jogo, mas quando o carregam, recebem uma mensagem de erro de “Falha ao carregar dados salvos.”

Devido ao problema, eles precisam iniciar a missão novamente. Isso é frustrante para eles, pois as missões são muito longas e eles precisam fazer pausas adequadas para concluir o jogo corretamente sem se estressar. Estamos aqui com o guia através do qual você aprenderá como resolver o problema.

O que é o erro “Falha ao carregar dados salvos” no Elden Ring?

O jogo será salvo quando você jogar o Elden Ring e chegar ao ponto de verificação. Com a ajuda dos dados salvos do jogo, os jogadores podem jogar novamente no mesmo ponto de verificação.

Porém, os usuários agora estão relatando que estão obtendo “Falha ao carregar dados salvos”, o que significa que os dados salvos não estão acessíveis, portanto, os jogadores não podem abrir o ponto de verificação salvo no jogo.

Isso está causando problemas para eles no jogo. Muitos jogadores relataram o problema. Agora, eles estão procurando uma maneira de resolver o problema. Listamos os métodos abaixo, portanto, verifique-os.

Corrigir o erro ‘Falha ao carregar dados salvos’ em Elden Ring

Siga as etapas abaixo para resolver o erro “Falha ao carregar dados salvos” no Elden Ring. Então, vamos começar com ele.

Reinicie o jogo

Reiniciar o jogo é a primeira coisa que você pode tentar para corrigir os problemas no seu PC. Para quem não sabe, os usuários podem forçar o reinício do jogo em seu PC com a ajuda do gerenciador de tarefas. Para forçar o reinício do jogo no seu PC, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o Gerenciador de Tarefas.

Selecione a tarefa do jogo.

Agora, clique com o botão direito sobre ele.

Selecione “Finalizar tarefa”.

Depois disso, inicie o jogo no seu PC e verifique se o problema foi resolvido.

Verifique e repare os arquivos do jogo

Se os arquivos do jogo estiverem corrompidos no seu PC, carregar os dados salvos também pode causar um problema. Listamos os motivos pelos quais você poderá verificar e reparar os arquivos do jogo. Com a ajuda dos recursos Verificar e Reparar Arquivos do Jogo, o iniciador do jogo avaliará rapidamente o jogo e todos os seus arquivos. Ele será corrigido facilmente se houver algum problema com ele. Siga as etapas listadas abaixo para verificar a integridade dos arquivos do jogo.

Abra o Game Launcher no seu sistema.

Vou ao “ Biblioteca .”

.” Selecione o Elden Ring e clique com o botão direito nele.

Agora, selecione Propriedades .

. Vá para Arquivos locais.

Em Arquivos locais, você encontrará a opção de “Verifique a integridade dos arquivos do jogo.”

Aguarde a conclusão do processo; o problema será resolvido.

Desativar recurso de salvamento na nuvem do Steam

O Steam fornece um recurso de Cloud Save, que armazena todos os arquivos do jogo por conta própria. No entanto, esse recurso pode entrar em conflito com o recurso de salvamento do jogo. Você pode desativá-lo para verificar se o problema foi resolvido depois ou não.

Abra o Cliente Vapor.

Vá para Biblioteca .

. Clique com o botão direito do mouse no jogo e selecione Propriedades.

Agora, na guia Geral, você verá a opção Salvar na nuvem.

Desative-o e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Sobrescrever os dados de jogo salvos

Esta é a outra maneira de tentar resolver o problema em seu sistema. Você pode sobrescrever os dados do jogo salvo para fazer backup novamente dos arquivos do jogo que foram salvos para o ponto de verificação.

Executar salvamento local

Você também pode usar o método Local Save no seu PC para resolver esse problema com o jogo. Siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Desconecte a internet do seu PC.

Agora, vá para o local: C:\Users\ \AppData\Roaming\EldenRing\*****

Crie um backup de todos os dados.

Depois de fazer o backup, exclua todos esses arquivos do diretório do jogo.

Conecte-se novamente à Internet e inicie o jogo.

Depois disso, o jogo solicitará o salvamento local ou o salvamento na nuvem. Escolha Salvar Local. É isso.

Reinicialize o console Xbox/PlayStation

Se você estiver enfrentando um problema em seu console, desligue e ligue o console Xbox para resolvê-lo. Este método ajudou muitos usuários a resolver o problema. Siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Segure o botão Xbox por dez segundos para desligar o console.

Pressione e segure o botão Xbox novamente para ligá-lo.

Quando o console estiver iniciando, certifique-se de verificar a animação de inicialização verde.

Você pode seguir o mesmo método no seu PlayStation para ligar e desligar o console.

Empacotando

Milhares de usuários baixaram o jogo, mas são afetados pelo erro “Falha ao carregar dados salvos”. Devido ao problema, os jogadores não conseguiam carregar o jogo do ponto de verificação onde o salvaram. Neste guia, listamos as maneiras de resolver os problemas sem complicações. Siga-os corretamente para resolver o problema.

Perguntas frequentes – Falha ao carregar o erro de salvar dados em Elden Ring

1. Como faço para corrigir a falha ao salvar o jogo Elden Ring?

Muitos jogadores enfrentam o “Failed To Load Save Data” no Elden Ring. Listamos as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema. Portanto, certifique-se de verificá-los acima no post.

2. Por que o Elden Ring não carrega meus dados salvos?

O Elden Ring não carregará os dados salvos se não puder acessá-los. Existem alguns outros motivos pelos quais você pode enfrentar esse problema. Explicamos a “Falha ao carregar dados salvos”. Então confira no post acima.

3. Como carrego meu Elden Ring back save?

Se você precisar carregar os dados salvos do Elden Ring, terá a opção de fazer isso quando iniciar o jogo. Você pode abrir o jogo salvo se tiver alcançado alguns pontos de verificação durante o jogo.

GUIAS RELACIONADOS: