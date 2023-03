As 6 principais maneiras de corrigir o erro DirectX do Company of Heroes 3

Companhia de Heróis 3 é um jogo estratégico de ação e aventura baseado na Guerra Mundial. Este jogo é a continuação de Company of Heroes 2. Após seu lançamento, o jogo foi baixado por milhões de usuários, o que representa o quanto o jogo é bom. A Sega é a editora do jogo, o que significa que os gráficos serão os melhores para os jogadores. Os gráficos exigem coisas diferentes para funcionar corretamente.

Mas alguns usuários têm enfrentado problemas com o jogo. Eles relataram um erro DirectX do Company of Heroes 3, então o jogo não está funcionando corretamente em seu sistema. Os jogadores estão procurando uma maneira de resolver o problema. Fizemos este guia para usuários que estão enfrentando problemas com o jogo. Leia este artigo até o final para saber como corrigi-lo.

Como corrigir o erro DirectX da Company of Heroes 3

Os usuários têm relatado problemas com o jogo Company of Heroes 3. É um jogo pesado que requer gráficos adequados para rodar. Se o seu sistema não tiver a versão correta do DirectX ou se houver algum problema com o driver gráfico do seu sistema, você não poderá executar o jogo no seu PC. Listamos as etapas pelas quais você poderá corrigir o problema do erro DirectX no jogo. Dê uma olhada nas maneiras abaixo.

Alterar as configurações gráficas

Aqueles que recebem o erro DirectX no sistema durante o jogo devem tentar alterar as configurações gráficas. Ao alterar as configurações gráficas, os jogadores podem resolver o erro DirectX. É porque o erro DirectX ocorre se uma carga massiva de gráficos está acontecendo em sua CPU e placa gráfica.

E se o seu sistema não puder executar o jogo nas configurações mais altas, você enfrentará diferentes problemas com o jogo. Se você estiver enfrentando problemas com o jogo, sugerimos alterar as configurações gráficas para baixo para evitar problemas com o jogo. Ao diminuir as configurações, o jogo não exigirá muitos gráficos. Assim, o jogo não colocará muito uso da CPU e dos gráficos, pois os problemas não ocorrerão no sistema.

Para aqueles que enfrentam problemas com o Company of Heroes 3 e obtêm o erro DirectX, isso pode ocorrer devido ao driver gráfico desatualizado. O driver gráfico é um software necessário essencial para executar o jogo sem problemas. Se você não atualizou os drivers gráficos no seu PC por muito tempo, provavelmente ocorrerá o problema do DirectX Error. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para atualizar o driver gráfico.

Visite a Gerenciador de Dispositivos no seu PC.

no seu PC. Selecione Adaptadores de vídeo e expanda-o.

e expanda-o. Selecione qualquer um dos drivers gráficos.

Clique com o botão direito do mouse em um deles.

Selecione Atualizar driver .

. Conclua o processo seguindo as instruções dadas na tela.

Aguarde até que o processo seja concluído.

Agora, reinicie o seu PC e verifique se os problemas foram resolvidos.

Fechar programas em segundo plano

Os programas em segundo plano em execução no seu sistema sem motivo também podem criar problemas com o jogo. Você não sabe, mas milhares de processos continuam sendo executados em segundo plano para fazer com que os aplicativos funcionem de maneira mais suave no PC para os usuários. Todos esses aplicativos consomem muitos recursos do seu sistema, portanto, o problema com outros aplicativos e jogos pode começar a ocorrer.

Se o jogo que você está tentando jogar não está obtendo recursos suficientes, você acha que funcionará corretamente? Obviamente, não. Portanto, sugerimos que você feche os programas em segundo plano do seu sistema para fornecer os recursos adequados ao jogo. Você pode fazer isso com a ajuda do Gerenciador de Tarefas.

Abra o Gerenciador de tarefas e vá para a guia Processos.

e vá para a guia Processos. Selecione os Tarefa .

. Clique com o botão direito do mouse em qualquer um deles que esteja sendo executado sem motivo.

Selecione Finalizar tarefa .

. Comece fazendo isso para todos os processos até que os recursos possam rodar o jogo sem problemas.

Usar DirectX 11

Muitos desenvolvedores de jogos ainda sugerem que o DirectX 11 é mais compatível com os jogos do que o DirectX 12. The Company of Heroes 3 também requer o DirectX 12, mas os jogadores recebem o erro do DirectX mesmo depois de instalar o DirectX 12. Então sugerimos que os jogadores baixem e instalem DirectX 11 para verificar se o problema foi resolvido depois disso.

Verifique os arquivos do jogo

Se o problema ocorrer no jogo devido a arquivos ausentes ou corrompidos, também poderá criar problemas ao executar o jogo. O erro DirectX também pode ocorrer se alguns arquivos importantes não forem instalados corretamente. Sugerimos que você verifique os arquivos do jogo em busca de arquivos corrompidos ou ausentes. Você pode fazer isso facilmente com a ajuda do Verify Integrity dos arquivos do jogo. Esse recurso é fornecido na loja de jogos para verificar e reparar os arquivos do jogo se houver algum problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o iniciador do jogo em seu sistema.

Clique com o botão direito no jogo e selecione Propriedades .

. Agora, vá para o Ficheiros locais .

. Selecione Verifique a integridade dos arquivos do jogo .

. É isso, e o iniciador começará a verificar se há arquivos corrompidos no diretório do jogo. E se encontrar algum problema com o jogo, eles serão corrigidos.

Executar como administrador

O jogo pode não funcionar corretamente se o sistema não estiver concedendo privilégios de administrador. Ocorre muitas vezes devido a erros no reconhecimento da categoria dos aplicativos. O sistema pensa que não requer nenhuma autoridade administrativa, pois verificou a categoria erroneamente, pelo que vários problemas começam a ocorrer. No entanto, você pode corrigir esse problema facilmente seguindo as etapas listadas abaixo.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo de aplicativo do jogo.

Selecione Executar como administrador.

Aguarde o início do jogo.

Se o jogo começar a funcionar corretamente, faça essa configuração permanentemente. Você pode fazer isso seguindo as etapas listadas abaixo.

Novamente, clique com o botão direito do mouse no arquivo de aplicativo do jogo.

Selecione Propriedades .

. Vou ao Modo de compatibilidade .

. Selecione Execute este programa como administrador.

Clique em Aplicar e depois no botão OK para confirmar as alterações.

Empacotando

Muitos jogadores relataram Erros DirectX com Company of Heroes 3 jogo. Este jogo é baseado na história da Guerra Mundial. E os jogadores estão ansiosos para traçar estratégias para vencer as partidas do game. No entanto, os jogadores não podem jogar devido a vários problemas. Muitos jogadores estavam relatando os problemas; é por isso que compartilhamos este guia com você, através do qual você poderá resolver o erro do DirectX. Experimente os métodos listados no guia para corrigir o problema.

